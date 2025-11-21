ΗΠΑ

Κατηγορούν την Κίνα για «εκφοβισμό» με αφορμή τη σινο-ιαπωνική ένταση

Πλήρη στήριξη στην Ιαπωνία έδωσαν χτες οι ΗΠΑ μέσω του πρέσβη τους στο Τόκιο,μετά την οργή που έχει προκαλέσει στην κινεζική κυβέρνηση η ανοιχτή στήριξη της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού στην Ταϊβάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για «ενεργοποίηση» των ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, για «κατάσταση» που εκτιμήθηκε ότι «θα μπορούσε να είναι απειλητική για την επιβίωση της Ιαπωνίας».

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις της Κίνας ο Γκλας άδραξε την ευκαιρία να πει ότι «εμείς θα επισημαίνουμε πάντα την επιθετικότητα και τον εκφοβισμό που συνεχίζεται, και αυτή είναι μια κλασική περίπτωση κινεζικού οικονομικού εκφοβισμού», αναφερόμενος ειδικά στην αναστολή των εισαγωγών θαλάσσιων προϊόντων στην οποία όλα δείχνουν ότι προσανατολίζεται το Πεκίνο. Παράλληλα έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να στηρίξει με κάθε τρόπο το Πεκίνο, διαμηνύοντας: «Θέλω απλώς να πω απευθείας από τον Πρόεδρο (σ.σ. των ΗΠΑ) και από εμένα και από την πρεσβεία για την πρωθυπουργό (σ.σ. της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι): Καλύπτουμε τα νώτα της!». Ισχυρίστηκε ακόμα ότι «ενώ το Πεκίνο φαίνεται αποφασισμένο να τροφοδοτήσει τις φλόγες της διαμάχης, η συμμαχία ΗΠΑ - Ιαπωνίας επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή».

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ εντείνουν στρατιωτικές ασκήσεις στην περιφέρεια του Ειρηνικού, όπως καταγράφει και έκθεση του Παρατηρητηρίου Ασφαλείας της Μικρονησίας (νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού) που εδρεύει στη νήσο Γκουάμ. Σύμφωνα με αυτή, μεταξύ Αυγούστου και Νοέμβρη οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 9 διεθνείς πολεμικές ασκήσεις κοντά στο Γκουάμ, με τη συμμετοχή και συμμάχων. Η ίδια πηγή κατέγραψε ότι τον περασμένο μήνα δραστηριοποιήθηκαν στον βορειοδυτικό Ειρηνικό 5 κινεζικά ερευνητικά σκάφη, μεταξύ τους πλοία που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πυραύλων και της διαστημικής δραστηριότητας, καθώς και για υποβρύχια χαρτογράφηση.

Ολα αυτά ενώ χτες το κινεζικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι θα ανασταλούν διπλωματικές εκδηλώσεις, όπως μια τριμερής συνάντηση που είχε προγραμματιστεί μεταξύ των υπουργών Πολιτισμού Κίνας, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας αυτόν τον μήνα. Ακόμα ότι ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ τελικά δεν θα συναντηθεί με την Γιαπωνέζα ομόλογό του στο περιθώριο της Συνόδου του G20 στη Νότια Αφρική, που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αυτήν τη βδομάδα Ρωσία και Κίνα είχαν συνομιλίες για θέματα πυραυλικής άμυνας και στρατηγικής σταθερότητας, και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς αυτούς, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ. Ανέφερε ακόμα ότι έγιναν «συζήτηση σε βάθος» για διάφορα θέματα και κοινή ανάλυση των «σχετικών αποσταθεροποιητικών παραγόντων που δημιουργούν στρατηγικούς κινδύνους για την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, όπως και ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους ελαχιστοποίησής τους».