ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΡΑΝ

Συνομιλίες με το Ισραήλ θέλει ο Λίβανος

Την προθυμία του Λιβάνου να ξεκινήσει συνομιλίες εξομάλυνσης και επίλυσης των διμερών σχέσεων με το Ισραήλ εξέφρασε χτες ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, καλώντας τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν την προσπάθεια, εξαιτίας της «απροθυμίας του Ισραήλ», και ενώ το κράτος - δολοφόνος βομβαρδίζει τον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο σχεδόν καθημερινά.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο «Bloomberg» ο Σαλάμ τόνισε ότι ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, έχει ήδη δηλώσει προθυμία για συζήτηση των συνοριακών διαφορών με το Ισραήλ και της συνεχιζόμενης κατοχής πέντε λιβανέζικων μεθοριακών λοφίσκων στρατηγικής σημασίας από τον ισραηλινό στρατό.

Χαρακτήρισε τη θέση της κυβέρνησης του Λιβάνου «συνεπή και εποικοδομητική», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι στο παρελθόν είχε ζητήσει «διαπραγματεύσεις» μόνο και μόνο για να υποχωρήσει όταν η Βηρυτός δήλωσε πρόθυμη για μια τέτοια προσπάθεια. «Ζητούν διαπραγματεύσεις, και όταν δείχνουμε προθυμία αυτοί δεν συμφωνούν να συναντηθούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Σαλάμ, υπενθυμίζοντας ότι η συμφωνία για τη διευθέτηση θαλάσσιων διαφορών Λιβάνου - Ισραήλ το 2022 έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ (για χάρη των ξένων μονοπωλίων Ενέργειας). Ισχυρίστηκε δε πως το γεγονός αυτό είναι «απόδειξη ότι η διπλωματία είναι πιθανή όταν οι δύο πλευρές εισέρχονται καλόπιστα σε συνομιλίες».

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, που πριν αναλάβει ήταν επικεφαλής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποστρατιωτικοποίησης - αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας υποστήριξε ότι είναι σύμφωνες με το χρονοδιάγραμμα και ότι ο λιβανέζικος στρατός διευρύνει την παρουσία του στην περιοχή, ιδιαίτερα σε σημεία κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Ψήφισμα μελών της ΙΑΕΑ με στόχο το Ιράν

Ψήφισμα που καλεί το Ιράν να ενημερώσει «αμελλητί» για την κατάσταση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του και των βομβαρδισμένων πυρηνικών του εγκαταστάσεων ενέκρινε το ΔΣ της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Το ψήφισμα ενέκριναν τα 19 από τα συνολικά 35 μέλη του ΔΣ της ΙΑΕΑ, σε συνεδρίαση «κεκλεισμένων των θυρών», παρότι νωρίτερα το Ιράν είχε προειδοποιήσει πως η έγκριση μιας τέτοιας ανακοίνωσης μπορεί να επηρεάσει «αρνητικά» τη συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό. Κατά την ψηφοφορία υπήρχαν 3 ψήφοι κατά (από Ρωσία, Κίνα και Νίγηρα) και 12 αποχές.

Ακολούθησε κοινή ανακοίνωση Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και ΗΠΑ προς το ΔΣ της ΙΑΕΑ, με την οποία καλούν το Ιράν να επιλύσει τα ζητήματα «διασφαλίσεων χωρίς καθυστέρηση», ώστε να παράσχει «πρακτική συνεργασία» για να κάνει ο οργανισμός τη δουλειά του και να συμβάλει «στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης».