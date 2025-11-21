ΤΣΕΧΙΑ

Σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων με πολλούς τραυματίες

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες, όταν δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν, σε ακόμη ένα σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ευρώπη, στο έδαφος των ιδιωτικοποιήσεων, της υποβάθμισης, της λειτουργίας με το μικρότερο δυνατό «κόστος». Υπενθυμίζεται ότι τους τελευταίους μήνες έχουν συμβεί δυο εκτροχιασμοί τρένων στη Σλοβακία, με τραυματίες.

Χθες το πρωί δυο τρένα συγκρούστηκαν σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ. νότια της Πράγας, με αποτέλεσμα 45 άτομα να τραυματιστούν, εκ των οποίων τα 5 σοβαρά σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο «Χ» ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.