ΣΥΡΙΑ

Αντιδράσεις στην επίσκεψη Νετανιάχου

Την έντονη αντίδραση της συριακής κυβέρνησης τζιχαντιστών του Αχμεντ Αλ Σαράα προκάλεσε η εμφάνιση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου προχθές Τετάρτη σε συριακά εδάφη κατεχόμενα από το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Εξωτερικών καταδικάζεται η προκλητική επίσκεψη του Νετανιάχου και των υπουργών Αμυνας και Εξωτερικών στα κατεχόμενα εδάφη της νότιας Συρίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» της χώρας.

Τονίζει επίσης πως και με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται από το Ισραήλ να επιβληθεί «τετελεσμένο γεγονός», που αντιβαίνει τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εντονη ήταν χτες και η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ για την εμφάνιση του Νετανιάχου (συνοδεία σημαντικών υπουργών) σε κατεχόμενα εδάφη της νότιας Συρίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Δαμασκού.

Μπίζνες αμερικανικών εταιρειών με το συριακό φυσικό αέριο

Μνημόνιο Κατανόησης υπέγραψαν την Τρίτη στη Δαμασκό εκπρόσωποι της συριακής κρατικής εταιρείας πετρελαίου (SPC) και των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών «ConocoPhilips» και «Novaterra», με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της SPC, Γιουσέφ Καμπαλάουι, το μνημόνιο που υπογράφηκε αναμένεται να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου στη Συρία σε 4 - 5 εκατ. κ.μ. φυσικού αερίου μέσα σε έναν χρόνο, προκειμένου να τροφοδοτηθεί μέρος του ηλεκτρικού δικτύου της Συρίας, που από την έναρξη του πολέμου το 2011 υποφέρει από συχνές και πολύωρες παύσεις στην ηλεκτροδότηση.

Τους τελευταίους μήνες ωστόσο το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει βελτιωθεί, χάρη στις εισαγωγές αζέρικου φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας, που γίνονται από νέο αγωγό ο οποίος εγκαινιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο, με δυνατότητες να μεταφέρει ημερησίως 6 εκατ. κ.μ. φυσικού αερίου στη Συρία από το Αζερμπαϊτζάν.

Οι κινήσεις αυτές γίνονται σε βάρος του πολύπαθου συριακού λαού, καθώς οι μπίζνες της κυβέρνησης των τζιχαντιστών με τουρκικά, αζέρικα και αμερικανικά μονοπώλια πολλαπλασιάζουν το κόστος των τιμολογίων ρεύματος.

Στα τέλη Οκτώβρη η κυβέρνηση Σαράα θέσπισε νέο τιμολόγιο που αύξησε μέχρι και 60% την τιμή του ρεύματος για τα περισσότερα νοικοκυριά. Οπως ήταν αναμενόμενο η αύξηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς οι λογαριασμοί αποτελούν δυσβάσταχτο βάρος για τα πιο φτωχά νοικοκυριά.