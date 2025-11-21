ΙΣΠΑΝΙΑ

Ενοχος ο γενικός εισαγγελέας για διαρροή πληροφοριών

Σειρά σκανδάλων πλήττει τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Π. Σάντσεθ στην Ισπανία, με φόντο ενδοαστικές αντιθέσεις και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκρινε ένοχο για παραβίαση του δικαστικού απορρήτου τον γενικό εισαγγελέα Αλβαρο Γκαρθία Ορτίθ, και συγκεκριμένα για διαρροή απόρρητων πληροφοριών, σε υπόθεση φοροδιαφυγής.

Σε μια πρωτοφανή για τη σύγχρονη Ιστορία της Ισπανίας απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο έπαυσε τον Γκαρθία Ορτίθ από το αξίωμά του για δύο χρόνια και τον διέταξε να καταβάλει πρόστιμο 7.300 ευρώ.

Η απόφαση, κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί έφεση, αποτελεί πλήγμα για τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, που διόρισε τον Γκαρθία Ορτίθ το 2022.

Τους πρώτους μήνες του 2024 η Δικαιοσύνη ερευνούσε τον επιχειρηματία Αλμπέρτο Γκονθάλεθ Αμαδόρ με την υποψία φορολογικής απάτης από την οποία αποκόμισε 350.000 ευρώ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Πολλά ΜΜΕ δημοσίευσαν πληροφορίες για την υπόθεση και ιδίως τις συζητήσεις που είχε η Εισαγγελία της Μαδρίτης με τον δικηγόρο του Γκονθάλεθ Αμαδόρ. Για τις διαρροές αυτές η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατηγορεί τον εισαγγελέα.