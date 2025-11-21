ΗΠΑ

Σε έναν μήνα η δημοσιοποίηση των αρχείων Επστιν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε αργά το βράδυ της Τετάρτης το νομοσχέδιο που ενέκρινε πριν λίγες μέρες το Κογκρέσο (σχεδόν ομόφωνα) για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του χρηματιστή μαστροπού, βιαστή και διακινητή ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών, Τζέφρι Επστιν.

Κατά δήλωση της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι την Τετάρτη το βράδυ το αρχείο (που απαρτίζεται από τουλάχιστον 100.000 σελίδες ομοσπονδιακών ερευνών, φωτογραφικών και άλλων ντοκουμέντων) θα δοθεί μέσα στις επόμενες 30 μέρες. Ωστόσο δεν θα δοθούν στο φως όλα τα στοιχεία της έρευνας. Μπορούν να παρακρατηθούν στοιχεία που ταυτοποιούν θύματα ή φωτογραφίες που αποδεικνύουν εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εφήβων ή στοιχεία που αφορούν εν ενεργεία έρευνες του FBI.

Ενδιαφέρον προκαλεί η επιλογή του ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης να ξεκινήσει νέα έρευνα αποκλειστικά για την εμπλοκή Δημοκρατικών στην υπόθεση, έπειτα από αίτημα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που και πάλι μπορεί να οδηγήσει στη μη δημοσίευση ορισμένων κρίσιμων εγγράφων.

Ο Επστιν διατηρούσε δίκτυο διακίνησης και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων για χρόνια προκειμένου να ικανοποιήσει (πιθανώς στο πλαίσιο άσκησης πίεσης ή εκβιασμών φορέων εξουσίας) δισεκατομμυριούχους, ισχυρούς πολιτικούς ηγέτες και άλλους «πελάτες».

Ο αδελφός του Τζέφρι Επιστιν, Μαρκ Επστιν, μιλώντας σε αμερικανικά δίκτυα υποστήριξε ότι είχε ακούσει από τον αδελφό του να λέει πως εάν αποκάλυπτε όσα ήξερε για τους υποψήφιους των προεδρικών εκλογών του 2016, οι εκλογές θα αναβάλλονταν. Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως ο αδελφός του είχε «σίγουρα» συγκεντρώσει «βρώμικα» στοιχεία και για τον νυν Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (καθώς Τζέφρι Επστιν και Ντ. Τραμπ γνωρίζονταν και συναναστρέφονταν ο ένας τον άλλο για χρόνια).