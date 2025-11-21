ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει το μακελειό

Με την ανοχή των ΗΠΑ και άλλων στενών συμμάχων του, το Ισραήλ συνεχίζει ανενόχλητο το μακελειό σε βάρος των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας και τρομοκρατεί καθημερινά τους αμάχους και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, κάνοντας κουρελόχαρτο την τάχα «δεσμευτική» συμφωνία εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη που ισχύει μόνο για τη Χαμάς.

Μέσα στο τελευταίο 48ωρο ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε περιοχές της κεντρικής και νότιας Λωρίδας της Γάζας προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 88 άλλων. Από τους 38 οι 33 δολοφονήθηκαν την Τετάρτη εκ των οποίων τα 12 ήταν παιδιά και οκτώ γυναίκες.

Σε χτεσινές επιθέσεις, το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια πόλη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσε τον απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας για τον θάνατο σε επίθεση με drone τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και ότι σε αυτούς περιλαμβάνεται ένα κοριτσάκι 12 μηνών.

Ενας ακόμα Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στα ανατολικά της Χαν Γιούνις επίσης σε βομβαρδισμό από drone.

Από τις 10 Οκτώβρη εκτιμάται πως το κράτος - δολοφόνος παραβίασε περίπου 400 φορές τη συμφωνία εκεχειρίας δολοφονώντας εν ψυχρώ 312 ανθρώπους και τραυματίζοντας 760 άλλους.

Ο συνολικός απολογισμός θυμάτων χτες σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφερε 69.546 νεκρούς και πάνω από 170.833 τραυματίες.

Παράλληλα το υπουργείο Παιδείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 έχουν δολοφονηθεί από ισραηλινά πυρά τουλάχιστον 19.000 παιδιά και έχουν τραυματιστεί πάνω από 28.000 άλλα.

Η αντίδραση της Χαμάς

Το Ισραήλ διαπράττει «κατάφωρη παραβίαση με τις συνεχείς προσπάθειές του να μετατοπίσει καθημερινά την κίτρινη γραμμή προς τα δυτικά, με αποτέλεσμα τη μαζική εκτόπιση του λαού μας» τόνισε χτες ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «αυτή η αλλαγή στην κίτρινη γραμμή παραβιάζει τους χάρτες που συμφωνήθηκαν στην εκεχειρία». Ο ίδιος κάλεσε τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, ώστε να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις.

Επιθέσεις και στη Δυτική Οχθη

Οι δυνάμεις κατοχής στη Δυτική Οχθη συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Παλαιστίνιους αμάχους σε τέτοιο βαθμό που χτες ο Αμερικανός σιωνιστής πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι ζήτησε να υπάρχει «ισότιμη δικαιοσύνη», ώστε να τιμωρούνται οι υπαίτιοι τρομοκρατικών επιθέσεων και από Παλαιστίνιους και από Ισραηλινούς.

Αίσθηση, δε, προκάλεσε η αποκάλυψη πως ο Χάκαμπι συναντήθηκε τον περασμένο Ιούλιο με τον Ισραηλινό καταδικασμένο κατάσκοπο Τζόναθαν Πόλαρντ που επέστρεψε στο Ισραήλ το 2020 μετά την έκτιση ποινής άνω των 30 ετών. Η συνάντηση θορύβησε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ενώ ο Χάκαμπι προσπάθησε να υποτιμήσει τη σημασία της, λέγοντας πως επρόκειτο για «μία φιλική» συνάντηση.

Το βράδυ της Τετάρτης, πάντως, η ισραηλινή αστυνομία, σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, συνέλαβε ένα ζευγάρι εποίκων εφήβων από μία ομάδα έξι νεαρών που επιτέθηκε σε οικισμό Βεδουίνων του παλαιστινιακού χωριού Μουχμάς.

Σύνοδος στις Βρυξέλλες

Γαλλία και Σαουδική Αραβία συμπροήδρευσαν χτες σε σύνοδο «Ομάδας Δωρητών» για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες όχι για να συγκεντρωθούν χρήματα π.χ. για την ανοικοδόμηση της Γάζας, αλλά για να συζητηθούν (και να αποφασιστούν;) θέματα που αφορούν το άθλιο σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ για την περιοχή.

Μεταξύ άλλων συζήτησαν τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να κάνει η Παλαιστινιακή Αρχή, η διακυβέρνηση και η ασφάλεια στα παλαιστινιακά εδάφη. Στην ατζέντα συνομιλιών υπήρχε αναφορά σε ένα σχέδιο της ΕΕ για την εκπαίδευση περίπου 3.000 Παλαιστίνιων νέων αστυνομικών ώστε να αναπτυχθούν την «επόμενη μέρα» της εκεχειρίας στη Γάζα.

Παρών στη σύνοδο των Βρυξελλών ήταν η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, που δήλωσε πως η ΕΕ θα «ωθήσει» την Παλαιστινιακή Αρχή να καταργήσει το λεγόμενο «Ταμείο Μαρτύρων» που αφορά τη χορήγηση μηνιαίων επιδομάτων στις οικογένειες Παλαιστινίων, των οποίων τα μέλη συμμετείχαν σε πράξεις αντίστασης και να γίνουν «αλλαγές» στα σχολικά εγχειρίδια (υπονοώντας πως θα αφαιρεθούν αναφορές κατά της ισραηλινής κατοχής).

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε πως απώτερος στόχος της χτεσινής συνόδου στις Βρυξέλλες ήταν να μεθοδευτούν «μεταρρυθμίσεις» στην Παλαιστινιακή Αρχή ώστε «να είναι έτοιμη να αναλάβει όταν έρθει η ώρα».

Στη συνάντηση της «Ομάδας Δωρητών» συμμετείχαν χτες μεταξύ άλλων ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μ. Μουστάφα και οι υπουργοί Εξωτερικών αραβικών χωρών και «ομονοούντων εταίρων» χωρών της ΕΕ, δηλαδή της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας.

Στρατιωτικό πλεονέκτημα με τα F-35 θέλει το Ισραήλ

Στο φόντο της σημαντικής στρατηγικής αμυντικής συμφωνίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας που υπογράφηκε την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον και εξασφαλίζει μεταξύ άλλων την πώληση δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη σαουδαραβική πολεμική αεροπορία, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου έκανε σχετική δήλωση. Υποστήριξε μεταξύ άλλων πως πεποίθηση του πρωθυπουργού είναι πως το Ισραήλ θα διατηρήσει το τεχνολογικό προβάδισμα αιχμής στα μαχητικά F-35 και στο μέλλον, όπως γινόταν έως σήμερα, τονίζοντας πως υπάρχει με τις ΗΠΑ αμοιβαία κατανόηση για διατήρηση του ποιοτικού στρατιωτικού πλεονεκτήματος του Ισραήλ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.