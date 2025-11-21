Μπλακάουτ στο Παρίσι

Ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροδότησης του Παρισιού προκάλεσε το μπλακάουτ που σημειώθηκε νωρίς χτες το πρωί στη γαλλική πρωτεύουσα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες, στο Μετρό, στον Προαστιακό κ.α. Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν επίσης στην ηλεκτροδότηση περίπου 170.000 νοικοκυριών.

Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι το μπλακάουτ συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα στον ηλεκτρικό υποσταθμό του Ισί-Λε-Μουλινό στα νοτιοδυτικά της πόλης. Πάντως ο εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το δίκτυο, RTE, δήλωσε ότι ξεκίνησαν έρευνες για να εξακριβωθούν τα αίτια, που μέχρι χτες δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένα και επίσημα γνωστά.