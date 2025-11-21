Παρασκευή 21 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
Μπλακάουτ στο Παρίσι

Ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροδότησης του Παρισιού προκάλεσε το μπλακάουτ που σημειώθηκε νωρίς χτες το πρωί στη γαλλική πρωτεύουσα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες, στο Μετρό, στον Προαστιακό κ.α. Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν επίσης στην ηλεκτροδότηση περίπου 170.000 νοικοκυριών.

Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι το μπλακάουτ συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα στον ηλεκτρικό υποσταθμό του Ισί-Λε-Μουλινό στα νοτιοδυτικά της πόλης. Πάντως ο εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το δίκτυο, RTE, δήλωσε ότι ξεκίνησαν έρευνες για να εξακριβωθούν τα αίτια, που μέχρι χτες δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένα και επίσημα γνωστά.

    

ΚΟΣΜΟΣ
