ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Σε θέσεις μάχης προετοιμάζουν συντονισμένα την κλιμάκωση της πάλης για την επιβίωση

Την Κυριακή η μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας | Από σήμερα τα τρακτέρ στις πλατείες του νομού Καρδίτσας

Η σκυτάλη της κλιμάκωσης του συντονισμένου αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα περνάει στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που θα γίνει την Κυριακή στις 12 μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Με εφόδια τον συντονισμό και τις αγωνιστικές αποφάσεις που πάρθηκαν στην πολύ μαζική πανθεσσαλική σύσκεψη που έγινε την Τρίτη στα Φάρσαλα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι προετοιμάζονται να δώσουν δυναμική, οργανωμένη πανελλαδική απάντηση με τα τρακτέρ στους δρόμους και με μπλόκα απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ που τους οδηγεί στην εξαθλίωση, τους διώχνει από την παραγωγή και τον τόπο τους.

Ηδη όλο αυτό το διάστημα με οργανωτές τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους βρίσκεται σε εξέλιξη πολύμορφη δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, που στο επίκεντρο έχει τις δίκαιες διεκδικήσεις των αγροτών, οι οποίες αφορούν τις άμεσες πληρωμές των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που δικαιούνται από το 2024, και τα διαχρονικά τους αιτήματα να είναι συνδεδεμένες οι επιδοτήσεις με την πραγματική παραγωγή, κατώτατες τιμές που θα καλύπτουν το μεγάλο κόστος παραγωγής, προστασία της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους.

Οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου, με την αποφασιστική τους στάση να κλιμακώσουν από κοινού την πάλη τους απέναντι στα μεγάλα αδιέξοδα που βιώνουν, έχουν κιόλας αχρηστεύσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εκτονώσει την οργή και την αγανάκτησή τους ανακυκλώνοντας την κοροϊδία των δήθεν μέτρων στήριξης, που παραμένουν χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Οι αποφάσεις της πανθεσσαλικής σύσκεψης μεταφέρονται από χωριό σε χωριό

Θέσεις μάχης έχουν πάρει ήδη οι αγορτοκτηνοτρόφοι στην «καρδιά» των αγροτικών αγώνων, τη Θεσσαλία. Ηδη από χθες οι Ομοσπονδίες και οι Σύλλογοι μεταφέρουν από χωριό σε χωριό την πρόταση για το στήσιμο ενός κοινού πανθεσσαλικού μπλόκου στη Νίκαια Λάρισας, που συζητήθηκε και υιοθετήθηκε από τους περισσότερους εκπροσώπους των Αγροτικών Συλλόγων στην πανθεσσαλική σύσκεψη.

Οπως αναδείχθηκε και στη σύσκεψη, άλλωστε, αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και να δώσει το έναυσμα για την κλιμάκωση του αγώνα σε όλη τη χώρα, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη. Στις περιοδείες τους οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών τονίζουν ότι η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην κυβέρνηση και στην πολιτική της, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα από την κοινή και συντονισμένη δράση του αγροτικού κινήματος.

Καλούν παράλληλα τους συναδέλφους τους να αξιοποιήσουν την πείρα τους από τις συντονισμένες κινητοποιήσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος, που έδειξαν στην πράξη ότι για να κερδίσουν «ανάσες» επιβίωσης είναι μονόδρομος η κοινή πάλη με κοινά αιτήματα απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο.

Δίνοντας το στίγμα της αγωνιστικής ετοιμότητας και κλιμάκωσης οι αγρότες της Καρδίτσας από σήμερα παρατάσσουν τα τρακτέρ τους στις πλατείες των χωριών του νομού.

Στο Ρουπάκι Ηλείας σήμερα και στην Πάτρα το Σάββατο από όλη τη Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας προετοιμάζουν το μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο 22 Νοέμβρη στην Πάτρα, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Για την επιτυχία του καλούν σε μαζική συμμετοχή τους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους και συνολικά τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, με περιοδείες ενημέρωσης στα χωριά αλλά και συντονισμένες δράσεις, όπως αυτή της ΟΑΣ Ηλείας σήμερα Πέμπτη στις 11.30 π.μ. στον κόμβο στο Ρουπάκι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Απαράδεκτη αστυνομική παρέμβαση

Η ΟΑΣ Ηλείας καταγγέλλει την απαράδεκτη παρέμβαση της αστυνομίας, που, μπροστά στην κινητοποίηση, με τηλεφωνικές ερωτήσεις σε βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους απαιτούσε «ενημέρωση» για το «τι ακριβώς θα κάνουν»!

«Τους ενημερώνουμε ότι το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα με συλλογικές διαδικασίες αποφασίζει πώς θα διεκδικήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια, μια ζωή που θα μπορεί να ζήσει ανθρώπινα, κάτι που μας στερεί η πολιτική της ΕΕ, της ΚΑΠ και των εκάστοτε κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής της ΝΔ.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν τρομοκρατούνται, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας, ενάντια στην πολιτική που μας στερεί την ίδια τη ζωή.

Οσοι θέλουν να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν, θα πάρουν μαζική απάντηση στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος», επισημαίνει η Ομοσπονδία.

Εξάλλου, μπροστά και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου ο Γιώργος Μποδιώτης, γραμματέας της ΟΑΣ Αχαΐας και του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου «Μπακόπουλος - Ντρίνιας», σημειώνει ότι ετοιμάζονται να συμμετέχουν και οι βιοπαλαιστές παραγωγοί της μαύρης κορινθιακής σταφίδας, «που έχουμε ζήσει στο πετσί μας από πρώτο χέρι τις συνέπειες της καταστροφικής ΚΑΠ της ΕΕ που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις».

Και εξηγεί ότι «χρόνια τώρα για το προϊόν οι τιμές αποτελούν ...ασανσέρ στα χέρια των μεγαλεμπόρων και μεταποιητών που μας εκμεταλλεύονται. Δεν ανεχόμαστε άλλο την κατάσταση, παλεύουμε για την ανατροπή της. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, καλούμε μαζικά σε συμμετοχή στην Πάτρα για όλα όσα έχουμε ανάγκη, κόντρα σε όλους όσοι μας εκμεταλλεύονται».

Επίσης μπροστά στο συλλαλητήριο του Σαββάτου η ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας προχωρά σε σύσκεψη αύριο Παρασκευή στις 7.30 π.μ. στο παλιό δημαρχείο Γαβαλούς, από κοινού με τον Αγροτικό Σύλλογο Μακρυνείας.

Στην Κεφαλονιά ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος προχωρά σε κινητοποίηση σήμερα στις 11 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα στο Αργοστόλι, απαιτώντας με ευθύνη του κράτους να προχωρήσουν άμεσα όλα τα μέτρα αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς κ.λπ.

Στην Ημαθία

Στον δρόμο του αγώνα βγαίνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι και στην Ημαθία. Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή στις 11 π.μ. προχωρούν σε κινητοποίηση στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Βέροια.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε σύσκεψη εκπροσώπων Αγροτικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας.

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε και η μαζική συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων την Κυριακή.