ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Στις 23/11 η Γενική Συνέλευση για την απεργία

Σε Γενική Συνέλευση καλεί το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την Κυριακή 23 Νοέμβρη, στις 10 π.μ. στα γραφεία του (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας της 10ης Δεκέμβρη. Την απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας με αιτήματα αιχμής: Κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

    

