ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Με σχέδιο κλιμάκωσης απαντούν στην κυβερνητική κοροϊδία

Την κλιμάκωση του αγώνα σχεδιάζει το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό σε βάρος τους αναφορικά με το πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσος της βόρειας Εύβοιας και αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους.

Στις επαφές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες υπό την πίεση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των δασεργατών και του Σωματείου τους, όχι μόνο δεν δόθηκαν θετικές απαντήσεις αλλά υπήρξε είτε αρνητική στάση απέναντι στα αιτήματα είτε μετάθεση ευθυνών προς άλλα υπουργεία και υπηρεσίες.

«Ενδεικτικά, για το επίκαιρο και δίκαιο αίτημα του επιδόματος επικινδυνότητας η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι "δεν μπορεί να χορηγείται σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε πρόγραμμα", κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού μετά από τροποποίηση του 2024 το επίδομα επικινδυνότητας καταβάλλεται και σε εργαζόμενους με συμβάσεις ΙΔΟΧ σε άλλες κατηγορίες προγραμμάτων του Δημοσίου», σημειώνει το Σωματείο σχετικά με την τελευταία συνάντηση με το υπουργείο Περιβάλλοντος και τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Και συνεχίζει: «Για την αύξηση του μισθού η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι "η πρόσκληση δεν προβλέπει αναδιάρθρωση του μισθού", ενώ οι εκπρόσωποι επέρριψαν τις ευθύνες στο υπουργείο Οικονομικών, αποποιούμενοι κάθε αρμοδιότητα. Το ίδιο συνέβη και με τα ζητήματα που αφορούν τα ένσημα, το συνταξιοδοτικό και τα υπόλοιπα αιτήματα, με τις ευθύνες να πετιούνται διαρκώς από το ένα υπουργείο στο άλλο, χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση και δέσμευση για λύση.

Για το ζήτημα της ένταξης των συγγενών των δύο θανόντων συναδέλφων η απάντηση ήταν - κατά την άποψή μας - προκλητική, καθώς αναφέρθηκε ότι η πρόσκληση "δεν προβλέπει κάτι τέτοιο". Η στάση αυτή παρέμεινε αρνητική ακόμα και μετά τις προτάσεις του Σωματείου για τεχνικούς τρόπους επίλυσης του ζητήματος, παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτές οικογένειες έχασαν το μοναδικό εισόδημα που διέθεταν, αποδεικνύοντας πως οι δεσμεύσεις των κυβερνητικών παραγόντων το προηγούμενο διάστημα ήταν λόγια του αέρα με σκοπό να κατευνάσουν τον αγώνα μας».

Με βάση τις εξελίξεις και τη συνεχιζόμενη κοροϊδία της κυβέρνησης, το Σωματείο τονίζει πως «για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι απέναντί μας έχουμε ένα κράτος εχθρικό προς τον λαό, που σαρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της ΝΔ, την ώρα που μοιράζει δισεκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους, πολεμικές βιομηχανίες και στο ΝΑΤΟ, έχει το θράσος να λέει προκλητικά στους εργαζόμενους "δεν υπάρχουν χρήματα για σας"».