ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ - ΑΚΡΟΑΜΑ (ΣΕΘΕΑ)

Πιο πολλοί και πιο δυνατοί στη μάχη για σύγχρονα δικαιώματα

Στις αρχαιρεσίες του προχωρά στις 22, 23 και 24 Νοέμβρη το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα (ΣΕΘΕΑ), με στόχο τη μαζικοποίηση και την παραπέρα ενίσχυσή του.

Για τη σημαντική αυτή μάχη ο «Ριζοσπάστης» συζητά με τον απερχόμενο πρόεδρο του Σωματείου, Εντρι Νέζα, ο οποίος απευθύνει κάλεσμα «να μεγαλώσει το Σωματείο, να δυναμώσει η παρέμβασή του».

Ο ίδιος μεταφέρει ότι μετά από 3 χρόνια «έχουμε μετρήσει βήματα, μας υπολογίζουν ακόμα περισσότερο, έχουμε αναγνωριστεί ως το μαχητικό Σωματείο του κλάδου και έχουμε ξεκάθαρο ότι απέναντί μας έχουμε κυβερνήσεις - εργοδοσία, όπου ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει, όπως για παράδειγμα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη 13ωρη δουλειά, που γράφτηκε από τα χέρια της μεγάλης εργοδοσίας.

Εχουμε μετρήσει βήματα στη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο PA (εργαζόμενοι στις εταιρείες ήχου που στήνουν ζωντανές εμφανίσεις), έχουμε στριμώξει την εργοδοσία και θέλουμε το επόμενο διάστημα να γίνει αυτή η διεκδίκηση κτήμα όλων των εργαζομένων του κλάδου, να μεγαλώσει, να πιέσει, να υπογραφεί αλλά και να εφαρμοστεί στον κλάδο. Να "απλώσει" και η Συλλογική Σύμβαση που έχει επεξεργαστεί το Σωματείο για το Θέατρο, με πρώτο σταθμό την απεργία που έχει κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στις 5/12 στα θέατρα».

«Κανένας εργαζόμενος του κλάδου πλέον δεν είναι μόνος του, αυτό έχει αποδειχθεί μέσα από τη δράση του ΣΕΘΕΑ όλο το προηγούμενο διάστημα», συνεχίζει ο Ε. Νέζα και τονίζει ότι το Σωματείο απευθύνεται «σε όλους τους εργαζόμενους που συναντηθήκαμε στους χώρους δουλειάς για όλα τα ζητήματα έλλειψης μέτρων προστασίας, εργατικά "ατυχήματα", μη καταβολή μισθού, μη καταβολή ενσήμων κ.ο.κ., αλλά και εκείνους που δεν έχουμε συναντηθεί ακόμα και θέλουμε να βρεθούμε από κοινού να παλεύουμε μέσα από τις γραμμές του ΣΕΘΕΑ».

Και απευθύνει κάλεσμα σε συλλογική δράση για σύγχρονα δικαιώματα, αφού όπως τονίζει «για να κερδίσουμε εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει η εργοδοσία, που πλουτίζει πάνω στις πλάτες μας. Να ξεκόψουμε με την αντίληψη που διαδίδει η εργοδοσία, ότι έχουμε κοινά αιτήματα, και τη διαδίδουν και κάποιοι "καλοθελητές" στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Πάμε όλοι μαζί μια γροθιά! Ψηφίζουμε στις εκλογές του Σωματείου. Δυναμώνουμε το Σωματείο για να μπαίνουν περισσότερα εμπόδια, να έχουμε νίκες».

Οι εκλογές γίνονται τις παραπάνω μέρες στην έδρα του Σωματείου (Σαπφούς 10, 5ος όροφος) από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Με μεγάλη συμμετοχή οι εκλογές στον ΠΜΣ

Εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι μουσικοί που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες του σωματείου τους, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα μέχρι χθες στοιχεία ψήφισαν συνολικά 1.395 εργαζόμενοι, με την κάλπη της Αθήνας να φτάνει τους 805, ενώ στα Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα ψήφισαν 590.

Οπως τονίζει ο Σύλλογος, «δώσαμε ισχυρό μήνυμα με αυτήν τη συμμετοχή, σε κυβέρνηση και εργοδοσία, ότι ως κλάδος θα διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Με αυτήν τη μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνεται ότι η πλειονότητα των συναδέλφων στηρίζει μαζικά τα αιτήματά μας για πληρωμή και ασφάλιση του συνόλου της εργασίας μας (προσωπική μελέτη, πρόβες) αλλά και τις πρωτοβουλίες του σωματείου μας, για μια Τέχνη που θα στρατεύεται με τις ανάγκες των λαών και όχι με τους πολέμους για το μοίρασμα του παγκόσμιου πλούτου. Συνεχίζουμε με την αισιοδοξία που μας δίνει η μεγάλη συμμετοχή, κλιμακώνοντας τις διεκδικήσεις μας. Τις επόμενες μέρες, μετά το τέλος της καταμέτρησης, θα ανακοινωθούν και τα αναλυτικά αποτελέσματα».