ΚΡΗΤΗ

«Τρέχει» η προετοιμασία της αγωνιστικής μέρας δράσης για την Υγεία σε όλο το νησί

INTIME NEWS

Τα υγειονομικά σωματεία και ο λαός της Κρήτης κλιμακώνουν τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, καθώς οξύνονται καθημερινά οι τραγικές συνέπειες από τη διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης της Υγείας.

Χαρακτηριστικά της κατάστασης είναι τα κενά νοσηλευτικού προσωπικού στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία του νησιού: Στο ΠΑΓΝΗ ξεπερνούν τα 350 και στο Βενιζέλειο τα 208, ενώ 9.000 είναι οι ασθενείς που παραμένουν στις λίστες χειρουργείων.

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός είναι η κοινή παγκρήτια αγωνιστική μέρα δράσης για τη δημόσια Υγεία, την Πέμπτη 27 Νοέμβρη, όπου καλούν τα υγειονομικά σωματεία σε συνεργασία με άλλα συνδικάτα, φορείς και επιτροπές αγώνα. Ηδη έχουν αποφασιστεί μέσα από συσκέψεις και προετοιμάζονται μαζικά συλλαλητήρια σε κάθε νομό και μεγάλη πόλη.

Τα ραντεβού των συγκεντρώσεων έχουν ως εξής: Ηράκλειο 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Χανιά 6 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Ρέθυμνο 6 μ.μ. στο δημαρχείο. Αγιος Νικόλαος 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Ιεράπετρα 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Σητεία 12 μ. στην κεντρική πλατεία.

Ηδη οι μαζικές κινητοποιήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα και το δυνάμωμα της πάλης και των υγειονομικών και του λαού της Κρήτης για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους, κόντρα στη στρατηγική που θέλει τη δημόσια Υγεία εμπόρευμα, με τους ασθενείς πελάτες, αποδεικνύονται καθημερινά ότι αποτελούν μονόδρομο.

Στις συσκέψεις που έγιναν έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι δεκάδων μαζικών φορέων, ύστερα από κάλεσμα των σωματείων των υγειονομικών σε όλους τους νομούς. Για την προετοιμασία των μεγάλων συλλαλητηρίων και την οριακή κατάσταση των δημόσιων δομών Υγείας, ο «Ριζοσπάστης» συνομίλησε με εκπροσώπους των σωματείων των υγειονομικών.

Ιδιες οι αιτίες των προβλημάτων σε όλους τους νομούς

Ο Βαρδής Γεωργακάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χανίων, καταγγέλλει την οριακή λειτουργία λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης κλινικών και τμημάτων. Οπως αναφέρει, έχει ήδη κλείσει το Πνευμονολογικό Τμήμα του νοσοκομείου και το επόμενο διάστημα κινδυνεύουν να συγχωνευτούν το Παθολογικό και το Χειρουργικό, στο δε Νευρολογικό δεν βγαίνουν οι βάρδιες των εφημεριών (π.χ. αν έρθει ασθενής με εγκεφαλικό επεισόδιο δεν θα μπορεί να εξεταστεί).

Ιδια κατάσταση επικρατεί και στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, με 2 γιατρούς μόνο να είναι στην εφημερία. Οι εργαζόμενοι έχουν εξαντληθεί λόγω της εντατικοποίησης, ενώ είναι εκατοντάδες τα χρωστούμενα ρεπό και οι άδειες, με αποτέλεσμα πολλοί να δηλώνουν παραίτηση και πολλές προκηρύξεις να βγαίνουν άγονες.

Ο συνδικαλιστής καλεί τον λαό των Χανίων να δώσει μαζικό «παρών» στο συλλαλητήριο στις 27 Νοέμβρη. «Ολοι μαζί, υγειονομικοί και εργαζόμενοι, να πούμε "δεν πάει άλλο" με την υποστελέχωση και τη λειτουργική κατάρρευση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Είναι μονόδρομος πλέον η συνέχιση και η κλιμάκωση του αγώνα», καταλήγει.

Ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, τονίζει ότι τα προβλήματα των νοσοκομείων και των άλλων δομών Υγείας στον νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη είναι κοινά και οφείλονται στη διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική, που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, επιταχύνοντας την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας, τη διάλυση των δημόσιων νοσοκομείων.

«Ο ένοχος είναι ίδιος: Η πολιτική που υπηρετεί το κέρδος. Αυτή ευθύνεται για τη φθορά της υγείας και αντιμετωπίζει ως κόστος ακόμα και στοιχειώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς», υπογραμμίζει ο συνδικαλιστής και συνεχίζει:

«Από αυτήν την πολιτική δεν βγαίνει αλώβητο και το μεγαλύτερο νοσοκομείο, το ΠΑΓΝΗ. Οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς ζουν τα αποτελέσματα του δήθεν "πιο οργανωμένου νοσοκομείου" με πάνω από 700 θέσεις εργαζομένων να παραμένουν κενές, εκ των οποίων 350 μόνο στη νοσηλευτική υπηρεσία. Με πληρότητες πάνω από 100% σε πολλές κλινικές, καθημερινές μετακινήσεις προσωπικού, δεκάδες παραιτήσεις νοσηλευτών, συγχωνευμένες κλινικές, χιλιάδες ρεπό και άδειες οφειλόμενες».

Κανένα νοσοκομείο δεν θα σωθεί μόνο του

«Τα προβλήματα των δομών Υγείας της μίας περιοχής είναι και γίνονται αντικειμενικά προβλήματα των δομών Υγείας της άλλης», προσθέτει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και τονίζει:

«Κανένα νοσοκομείο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του. Ταυτόχρονα, είναι αδιέξοδη η προσπάθεια ορισμένων να αποδείξουν την ιδιαιτερότητα και την "υπεροχή" κάποιων νοσοκομείων απέναντι σε άλλα, στο μακάβριο παιχνίδι επιβίωσης που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Ποιο νοσοκομείο, αλήθεια, δεν είναι απαραίτητο; Ποιο δεν εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους, είτε βρίσκεται σε αστικό κέντρο είτε σε επαρχία;

Τα νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου καλύπτουν πράγματι όλο το νησί και όχι μόνο. Αλλά και αυτό της Σητείας καλύπτει τη βορειοανατολική Κρήτη και την Κάσο, ή εκείνα της Κέρκυρας, της Ρόδου, της Χίου, της Μυτιλήνης, της Σύρου κ.λπ. καλύπτουν περιοχές που συχνά δεν έχουν καν πρόσβαση στην ηπειρωτική χώρα. Θα τα βάλουμε στο ζύγι;

Ο μόνος που θα κερδίσει είναι το υπουργείο Υγείας και οι πολιτικές της διάλυσης - εμπορευματοποίησης που εφαρμόζει στις πλάτες μας. Υπάρχει άραγε ακόμα κανείς που αμφιβάλλει ότι η κυβέρνηση απλώς παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια για το ποια νοσοκομεία θα "διασώσει";».

«Εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν ανεχόμαστε να μας προκρίνουν ως λύση να μετατρέψουμε τους ασθενείς σε πελάτες για να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Δεν ανεχόμαστε η επιστημονική γνώση να καθορίζεται από τη λογική κόστους - οφέλους και τα επιτεύγματά της να είναι προσβάσιμα σε όποιον βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, και όχι σε αυτόν που τα έχει ανάγκη.

Θα συνεχίσουμε δυναμικά στον δρόμο της διεκδίκησης και του αγώνα μαζί με τους ασθενείς μας, μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Ο τρόπος για να φρενάρουμε ή και να ανατρέψουμε αυτήν την πολιτική, που μας στερεί το δικαίωμα στη δωρεάν Υγεία, είναι οι αγώνες μας, που πρέπει να είναι μαζικοί και ανυποχώρητοι», καταλήγει ο συνδικαλιστής.