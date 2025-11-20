ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Κινητοποίηση για το δικαίωμα στη δουλειά

Παράσταση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο Βριλησσίων, στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής όπου θα συζητούνταν το θέμα της άσκησης έφεσης από τον δήμο σε πρωτόδικη θετική απόφαση για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων, πραγματοποίησαν χτες εργαζόμενοι του δήμου, μετά από κάλεσμα του Σωματείου τους και έχοντας στο πλάι τους τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Βριλησσίων και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, στο πλαίσιο στάσης εργασίας που είχε κηρύξει το Σωματείο.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν να μην ασκήσει έφεση ο δήμος σε 58 εργαζόμενους που έχουν κερδίσει πρωτόδικη απόφαση μετατροπής της σύμβασής τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, να πάρει πίσω την έφεση που άσκησε για τους συμβασιούχους ΕΣΠΑ, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους εξέφρασαν οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Βριλησσίων Βασίλης Αρχιμανδρίτης και Βασίλης Βήττος και ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Το Συνδικάτο θυμίζει σε ανακοίνωσή του ότι «στο πρόσφατο παρελθόν η ίδια δημοτική αρχή προχώρησε σε έφεση ενάντια σε 32 παιδαγωγούς και βοηθητικό προσωπικό που και αυτοί είχαν πρωτόδικη θετική δικαστική απόφαση».

Τελικά το θέμα δεν συζητήθηκε στη δημοτική επιτροπή και παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.