Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία

- Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών Ν. Αττικής πραγματοποιεί εκλογές σήμερα Πέμπτη, 12.00 - 00.00, στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου, και την Κυριακή 23 Νοέμβρη, 10.00 - 14.00, στο ΕΚΑ (Γερανίου 28, Αθήνα).

- Το Σωματείο Εργαζομένων στην «Vodafone - 360 Connect - Λοιπές Θυγατρικές», από την Τρίτη 25 Νοέμβρη έως και την Κυριακή 30 Νοέμβρη με πρόγραμμα: Στην Αττική, Τρίτη 25 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Τετάρτη 26 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι, 10 π.μ. - 2 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στα Πετράλωνα και 3 μ.μ. - 7 μ.μ. στο κτίριο της «Innovus» στη Μεταμόρφωση. Πέμπτη 27 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο στου Ρέντη και 5.30 μ.μ. - 8 μ.μ., στο Περιστέρι (Παράρτημα Συνδικάτου Οικοδόμων, Θεοφράστου & 40 Εκκλησιών). Παρασκευή 28 Νοέμβρη, 5 μ.μ. - 8 μ.μ. Αθήνα (γραφεία ΣΕΤΗΠ, Σολωμού 39), Σάββατο 29 Νοέμβρη, 10 π.μ. - 6 μ.μ. Αθήνα (γραφεία ΣΕΤΗΠ, Σολωμού 39) και 10 π.μ. - 6 μ.μ. Καλλιθέα (γραφεία Συνταξιούχων, Πλάτωνος 31). Κυριακή 30 Νοέμβρη, 10 π.μ. - 6 μ.μ. γραφεία του ΣΕΤΗΠ και 12 μ. - 5 μ.μ. Πειραιά (Εργατικό Κέντρο, Ομηρίδου Σκυλίτση 19). Επίσης, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 30 Νοέμβρη, 12 μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο (Αριστοτέλους 32).

- Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά από τις 23 έως τις 30 Νοέμβρη, από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. στα εξής σημεία: Κυριακή 23 Νοέμβρη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά (Ομηρίδου Σκυλίτση 19), Δευτέρα 24 Νοέμβρη στον «Σκλαβενίτη» στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Τρίτη 25 Νοέμβρη «Σκλαβενίτης» Ικόνιο, Τετάρτη 26 Νοέμβρη «Σκλαβενίτης» Πασαλιμάνι, Πέμπτη 27 Νοέμβρη «Leroy Merlin» Πειραιώς, Παρασκευή 28 Νοέμβρη Νίκαια (Γεμέλου 95), Σάββατο 29 Νοέμβρη Β ΚΑΠΗ Πέραμα (Λ. Ειρήνης 36), Κυριακή 30 Νοέμβρη Σωματείο ΠΕΜΕΝ (Μπουμπουλίνας 21, Πειραιάς).

- Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ζακύνθου, σήμερα Πέμπτη (11 π.μ. - 1 μ.μ.) στο «Φουρνάρικο», αύριο Παρασκευή 21 Νοέμβρη (11 π.μ. - 1 μ.μ.) στο «Melis Coffe».

Παράταση στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και στην Ενωση Λογιστών

Εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι που έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα στις εκλογές στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, με την εφορευτική επιτροπή να ανακοινώνει παράταση στις εξής ημερομηνίες: Σήμερα Πέμπτη 20 Νοέμβρη στην ICAP 2 μ.μ. -5 μ.μ. (Eλ. Βενιζέλου 2 Καλλιθέα) και Κυριακή 23 Νοέμβρη 11 π.μ. - 7 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 39, Αθήνα).

Η εφορευτική επιτροπή της Ενωσης Ελεγκτών Λογιστών Περιφέρειας Αθήνας Πειραιά (ΕΛΕΠΑ) αποφάσισε επίσης παράταση: Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στην εταιρεία ΣΟΛ από 13.00 έως 16.00 και Κάνιγγος 27, Αθήνα από 17.00 έως 21.00, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου Κάνιγγος 27, Αθήνα από 10.00 έως 18.00, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου -Κάνιγγος 27, Αθήνα από 1000 έως 18.00 και την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου Κάνιγγος 27, Αθήνα από 16.30 έως 21.00.