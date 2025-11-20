Πέμπτη 20 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Πανελλαδική νοσηλευτική απεργία στις 28 Νοέμβρη

Σε πανελλαδική νοσηλευτική απεργία προχωρούν την Παρασκευή 28 Νοέμβρη οι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 4 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος.

«Η εντατικοποίηση, η σωματική, πνευματική και ψυχική εξουθένωση και οι χαμηλοί μισθοί έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον κάλυψης ακόμα και των λιγοστών μόνιμων θέσεων που προκηρύσσονται, αλλά και νέοι συνάδελφοι που βλέπουν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται, ακόμα και μεγαλύτεροι σε ηλικία νοσηλευτές, να εξωθούνται σε παραίτηση.

Εχουμε "χορτάσει" χειροκροτήματα, ευχαριστίες, υποσχέσεις από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε τίποτα θετικό να περιμένουμε από τις "δεσμεύσεις" των κομμάτων που ευθύνονται για την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση,την εμπορευματοποίηση των δημόσιων μονάδων Υγείας.

Η πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού και η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση όλων των υγειονομικών υπηρετούν την πολιτική κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης για λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως "αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων", με όσο το δυνατόν λιγότερο και φτηνότερο προσωπικό, με τσακισμένα δικαιώματα, με ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση και έσοδα από τις πληρωμές των ασθενών», τονίζουν μεταξύ άλλων στο κοινό κάλεσμά τους τα Σωματεία Εργαζομένων Νοσοκομείων Αττικής.

«Στις 28 Νοέμβρη η φωνή των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των μαιών, των τραυματιοφορέων, των βοηθών θαλάμου, θα ακουστεί δυνατά! Τώρα μιλάμε εμείς! Μαχητικά, αποφασιστικά, συλλογικά, κόντρα στην πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας, για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας», υπογραμμίζουν.

Αλλες πρωτοβουλίες για την Υγεία
  • Σε σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα απέναντι στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου Λιβαδειάς και των υπόλοιπων δομών Υγείας την οποία θα φέρει ο νέος «υγειονομικός χάρτης» καλεί σωματεία και φορείς το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς την Τετάρτη 26 Νοέμβρη, στις 6 μ.μ. στο νέο δημαρχείο Λιβαδειάς.
  • Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών καλεί όλα τα σωματεία και τους φορείς της περιοχής σε σύσκεψη την Τετάρτη 26 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων στο Μενίδι (Δεκελείας 42).
  • Σε επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής η Συντονιστική Επιτροπή Θήβας για την Υγεία, κρατώντας «μικρό καλάθι» για τις κυβερνητικές δεσμεύσεις ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στον νομό με βάση τον νέο «υγειονομικό χάρτη». Διεκδικώντας την ενίσχυση του Νοσοκομείου Θήβας, η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και φορέων πραγματοποίησε κινητοποίηση στην 5η ΥΠΕ, στη Λάρισα.
    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αρνούνται την αποζημίωση σε σακατεμένους εργάτες
«Τρέχει» η προετοιμασία της αγωνιστικής μέρας δράσης για την Υγεία σε όλο το νησί
Πιο πολλοί και πιο δυνατοί στη μάχη για σύγχρονα δικαιώματα
Μονόδρομος η σύγκρουση με τις «βέλτιστες πρακτικές» κεφαλαίου και ΕΕ
Σε θέσεις μάχης προετοιμάζουν συντονισμένα την κλιμάκωση της πάλης για την επιβίωση
 Να ανακληθεί τώρα η απόλυση εργαζόμενου συνδικαλιστή
 «Αιτία πολέμου» για τους αγρότες η ενεργοποίηση γεωτρήσεων της ΕΥΔΑΠ
 Με σχέδιο κλιμάκωσης απαντούν στην κυβερνητική κοροϊδία
 Διαμαρτυρία επιτυχόντων στον ΑΣΕΠ
 Σύσκεψη ΣΕΑΑΝ - σωματείων στη Θεσσαλονίκη
 Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
 Στις 23/11 η Γενική Συνέλευση για την απεργία
 Κινητοποίηση για το δικαίωμα στη δουλειά
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ