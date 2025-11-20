Πανελλαδική νοσηλευτική απεργία στις 28 Νοέμβρη

Σε πανελλαδική νοσηλευτική απεργία προχωρούν την Παρασκευή 28 Νοέμβρη οι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 4 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος.

«Η εντατικοποίηση, η σωματική, πνευματική και ψυχική εξουθένωση και οι χαμηλοί μισθοί έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον κάλυψης ακόμα και των λιγοστών μόνιμων θέσεων που προκηρύσσονται, αλλά και νέοι συνάδελφοι που βλέπουν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται, ακόμα και μεγαλύτεροι σε ηλικία νοσηλευτές, να εξωθούνται σε παραίτηση.

Εχουμε "χορτάσει" χειροκροτήματα, ευχαριστίες, υποσχέσεις από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε τίποτα θετικό να περιμένουμε από τις "δεσμεύσεις" των κομμάτων που ευθύνονται για την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση,την εμπορευματοποίηση των δημόσιων μονάδων Υγείας.

Η πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού και η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση όλων των υγειονομικών υπηρετούν την πολιτική κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης για λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως "αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων", με όσο το δυνατόν λιγότερο και φτηνότερο προσωπικό, με τσακισμένα δικαιώματα, με ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση και έσοδα από τις πληρωμές των ασθενών», τονίζουν μεταξύ άλλων στο κοινό κάλεσμά τους τα Σωματεία Εργαζομένων Νοσοκομείων Αττικής.

«Στις 28 Νοέμβρη η φωνή των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των μαιών, των τραυματιοφορέων, των βοηθών θαλάμου, θα ακουστεί δυνατά! Τώρα μιλάμε εμείς! Μαχητικά, αποφασιστικά, συλλογικά, κόντρα στην πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας, για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας», υπογραμμίζουν.

Αλλες πρωτοβουλίες για την Υγεία