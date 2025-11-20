Πέμπτη 20 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ»
Να ανακληθεί τώρα η απόλυση εργαζόμενου συνδικαλιστή

Την απαράδεκτη, τρομοκρατική και καταχρηστική απόλυση συνδικαλιστή από την εταιρεία «Ιχθυοκαλλιέργειες Γαλαξιδίου» καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας, απαιτώντας την άμεση επαναπρόσληψή του και καλώντας συνδικάτα και φορείς να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.

Οπως αναφέρει το Εργατικό Κέντρο, ο συνάδελφος εργαζόταν στην εταιρεία για πάνω από 25 χρόνια, με συνδικαλιστική δράση. Τονίζει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ιστορία στην περιοχή από τη δεκαετία του 1980, «με κέρδη που όλα αυτά τα χρόνια στηρίχτηκαν στη δουλειά εκατοντάδων εργαζομένων της περιοχής. Με την αμέριστη στήριξη του κράτους και των τοπικών αρχών. Τα αφεντικά αλλάζουν στην πορεία του χρόνου, η κερδοφορία τους παραμένει και μόνο οι εργαζόμενοι δεν κερδίζουν».

Σημειώνει ότι η εταιρεία μετά από 25 χρόνια θυμήθηκε ότι ο συνάδελφος «δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του» και τονίζει ότι «η τρομοκρατία δεν θα μείνει αναπάντητη. Απαιτούμε τώρα να πάρει πίσω η εταιρεία την απόλυση, όπως εξάλλου διατυπώσαμε και στις παρεμβάσεις που από την πρώτη στιγμή κάναμε και στη συνάντηση που έγινε».

Αντιπροσωπεία συνδικαλιστών είχε συνάντηση τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη με εκπροσώπους της εργοδοσίας, όπου απαιτήθηκε να παρθεί πίσω η παράνομη και καταχρηστική απόλυση, δίνοντας προθεσμία για ικανοποίηση του αιτήματος επαναπρόσληψης μέχρι αύριο Παρασκευή.

Ηδη, συνδικάτα και φορείς (Εργατικά Κέντρα Λιβαδειάς και Λαμίας, Ομοσπονδίες Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, τα σωματεία εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες της AVRAMAR, Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, οικοδόμων Φωκίδας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Φωκίδας, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, Συνταξιούχων ΙΚΑ Φωκίδας κ.ά.) καταγγέλλουν την απόλυση και απαιτούν την επαναπρόσληψη του συναδέλφου, ενώ παράλληλα καλούν σε ετοιμότητα για κλιμάκωση απέναντι στην εργοδοσία.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
