ΒΟΙΩΤΙΑ

«Αιτία πολέμου» για τους αγρότες η ενεργοποίηση γεωτρήσεων της ΕΥΔΑΠ

«Αιτία πολέμου» χαρακτήρισαν οι αγρότες της Βοιωτίας και της Λοκρίδας την έναρξη λειτουργίας των 17 γεωτρήσεων της ΕΥΔΑΠ στον άνω κάμπο του Κωπαϊδικού πεδίου, τονίζοντας ότι θα οδηγήσει σε δραματική πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, θα στεγνώσει ολόκληρη την περιοχή και θα οδηγήσει στον αφανισμό τους.

Σημειώνεται ότι τα σχέδια της κυβέρνησης, που με πρόσχημα τη λειψυδρία επιδιώκει την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού, απασχόλησαν μετά από πρωτοβουλία Αγροτικών Συλλόγων της Βοιωτίας και νοτιοανατολικής Λοκρίδας τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, όπου για μία ακόμη φορά η περιφερειακή αρχή του Φ. Σπανού επιχείρησε να αποφύγει τη συζήτηση και να κάνει ουσιαστικά «πλάτες» στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Χαρακτηριστικό μάλιστα της απαράδεκτης προσπάθειας της περιφερειακής αρχής είναι ότι δεν έφερε ως θέμα το ζήτημα που έθεσαν οι αγρότες και αφορούσε την ενεργοποίηση των 17 γεωτρήσεων και των επιπτώσεων στην περιοχή, αλλά την αποτίμηση των πεπραγμένων της προηγούμενης αρδευτικής περιόδου. Ενώ την ίδια στιγμή ο περιφερειάρχης, προκειμένου να δικαιολογήσει τη στάση του, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι τα σχέδια της κυβέρνησης και της ΕΥΔΑΠ αφορούν την ύδρευση και όχι την άρδευση, λες και πρόκειται για τη χρήση άλλων υδάτων!

Εχοντας πληρώσει ακριβά την έλλειψη έργων υποδομής για τη διασφάλιση του αρδευτικού νερού, οι αγρότες της Κωπαΐδας και της γύρω περιοχής ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη λειτουργία των συγκεκριμένων γεωτρήσεων και τόνισαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αναδεικνύουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έχει δραματικές συνέπειες για την περιοχή, που ήδη δοκιμάζεται από την έλλειψη έργων υποδομής για τη διασφάλιση αρδευτικού νερού και οι αγρότες αδυνατούν να αρδεύουν τις καλλιέργειές τους. Επισήμαναν μάλιστα ότι η λειτουργία των συγκεκριμένων γεωτρήσεων στον άνω κάμπο του Κωπαϊδικού πεδίου θα προσφέρει ελάχιστα στην υδροδότηση της Αττικής, ενώ την ίδια στιγμή θα οδηγήσει σε δραματική πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, θα στεγνώσει ολόκληρη την περιοχή και θα συμβάλει, μαζί με τα υπόλοιπα συσσωρευμένα προβλήματα, στον αφανισμό των βιοπαλαιστών αγροτών.

Τη στήριξη στο δίκαιο αίτημα των αγροτών εξέφρασε ο Κώστας Μπασδέκης, περιφερειακός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», καυτηριάζοντας τη στάση της περιφερειακής αρχής και την προσπάθειά της να αποφύγει τη συζήτηση.

Σημείωσε ότι το ζήτημα της ενεργοποίησης των συγκεκριμένων γεωτρήσεων έχει να κάνει με τη συνολικότερη διείσδυση της ΕΥΔΑΠ στη Στερεά Ελλάδα και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού. Ανέδειξε επίσης ότι οι συζητήσεις και οι σχεδιασμοί για το πώς θα διεισδύσει η ΕΥΔΑΠ στους δήμους της Στερεάς και Εύβοιας έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τόσο την ύδρευση όσο και την άρδευση.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι η αφαίμαξη των υδατικών πόρων της περιοχής θα έχει τραγικές συνέπειες και θα αποτελέσει προάγγελο ενός ακόμη πιο βίαιου ξεκληρίσματος των αγροτών, ενώ επισήμανε ότι οι συνέπειες της εμπορευματοποίησης του νερού αγγίζουν συνολικότερα τον λαό της περιοχής.

Στάθηκε επίσης στις ευθύνες της περιφερειακής αρχής, τονίζοντας ότι συμπλέει με τις κυβερνητικές επιλογές, ενώ επισήμανε ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με μπαλώματα, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των υδάτων και την ταυτόχρονη αντιπλημμυρική προστασία, ενώ ζήτησε την εκ νέου συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πάνω στη σωστή βάση και με την παρουσία εκπροσώπων της ΕΥΔΑΠ.

«Οι αγρότες, ο λαός της περιοχής θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δυναμικά αυτή την κατάσταση, με αγώνα και να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν: Νερό κοινωνικό αγαθό και φθηνό για τον λαό, όχι εμπόρευμα», τόνισε ο Κώστας Μπασδέκης, εκφράζοντας τη στήριξη στις διεκδικήσεις των αγροτών της περιοχής.