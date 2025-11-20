ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Αρνούνται την αποζημίωση σε σακατεμένους εργάτες

Ούτε τα ψίχουλα της αποζημίωσης που επιδίκασε το δικαστήριο σε σακατεμένους εργάτες της ΛΑΡΚΟ από εργατικό «ατύχημα» στο εργοστάσιο της Λάρυμνας δεν δίνει η κυβέρνηση, καταγγέλλει το

Συνεχίζοντας τον αγώνα και τις παρεμβάσεις για τη διασφάλιση του εισοδήματος όλων των απολυμένων, το Σωματείο με επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος - Ενέργειας, καθώς και την ειδική διαχείριση της ΛΑΡΚΟ, ζητά διευκρινίσεις για την καταβολή της αποζημίωσης που επιδίκασε το Πρωτοδικείο Λαμίας τον Ιούλη του 2022 σε εργάτες της ΛΑΡΚΟ οι οποίοι με ευθύνη της εταιρείας είχαν «ατύχημα» πριν αυτή τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία με απόφαση της κυβέρνησης.

Το Σωματείο τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης και με βάση τις αποφάσεις της «ο ειδικός διαχειριστής δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα στους δικαιούχους τα ποσά αποζημίωσης» και «οι εν λόγω συνάδελφοι σήμερα είναι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και κατ' επέκταση σε δύσκολη οικονομική κατάσταση».

Προσθέτει δε ότι «ο ειδικός διαχειριστής μετά την απόλυση του συνόλου των εργαζομένων έχει (είχε;) στη διάθεσή του 18.000.000 ευρώ» και την ίδια στιγμή «εκποιεί υλικά και ανταλλακτικά μεγάλης οικονομικής αξίας και μεγαλύτερης ακόμη αξίας λειτουργικής και παραγωγικής χρήσης, γεγονός που αυτονόητα οδηγεί ότι η εταιρεία ακόμη και κάτω από αυτήν την κατάσταση όπου βρίσκεται σήμερα έχει έσοδα εκατομμύρια ευρώ».

Υπογραμμίζει ακόμα ότι «ένας από τους δικαιούχους εργαζόμενους της απόφασης αντιμετωπίζει επιβεβαιωμένα προβλήματα υγείας ανήλικου τέκνου, τα οποία απαιτούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για κρίσιμες και καθοριστικές για τη ζωή του τέκνου επεμβάσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, και επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη ΛΑΡΚΟ «έχουν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες οικογένειες να βρισκόμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, γεγονός που δεν μας δίνει την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουμε τους συναδέλφους από το υστέρημά μας», το Σωματείο ζητά ενημέρωση για το πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους συναδέλφους οι οποίοι δικαιώθηκαν από τη συγκεκριμένη απόφαση.