Διαμαρτυρία επιτυχόντων στον ΑΣΕΠ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Παρασκευή στο υπουργείο Εσωτερικών διοργανώνει ο Σύλλογος Επιτυχόντων Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022, που κινδυνεύουν να μην δουν ποτέ τον διορισμό τους.

Σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό ρωτούν: «Τι θα απογίνουν χιλιάδες επιτυχόντες, που έχουν περάσει από τον Μάρτη του 2023 τα μύρια όσα, που έχουν παγώσει τα όνειρα και τις ζωές τους, που έχουν βιώσει την απραξία και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση, που έχουν νιώσει την προσβολή της αξιοπρέπειάς τους; Είχατε δεσμευτεί προσωπικά για τον διορισμό 12.000 ανθρώπων, για την επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά οι υποσχέσεις σας έμειναν κενό γράμμα. Για τη δική μας τουλάχιστον δεξαμενή. Μετά από χρόνια αναμονής, οι συνάδελφοί μας βλέπουν τους κόπους τους να χάνονται».