Πέμπτη 20 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Διαμαρτυρία επιτυχόντων στον ΑΣΕΠ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Παρασκευή στο υπουργείο Εσωτερικών διοργανώνει ο Σύλλογος Επιτυχόντων Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022, που κινδυνεύουν να μην δουν ποτέ τον διορισμό τους.

Σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό ρωτούν: «Τι θα απογίνουν χιλιάδες επιτυχόντες, που έχουν περάσει από τον Μάρτη του 2023 τα μύρια όσα, που έχουν παγώσει τα όνειρα και τις ζωές τους, που έχουν βιώσει την απραξία και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση, που έχουν νιώσει την προσβολή της αξιοπρέπειάς τους; Είχατε δεσμευτεί προσωπικά για τον διορισμό 12.000 ανθρώπων, για την επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά οι υποσχέσεις σας έμειναν κενό γράμμα. Για τη δική μας τουλάχιστον δεξαμενή. Μετά από χρόνια αναμονής, οι συνάδελφοί μας βλέπουν τους κόπους τους να χάνονται».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αρνούνται την αποζημίωση σε σακατεμένους εργάτες
«Τρέχει» η προετοιμασία της αγωνιστικής μέρας δράσης για την Υγεία σε όλο το νησί
Πιο πολλοί και πιο δυνατοί στη μάχη για σύγχρονα δικαιώματα
Μονόδρομος η σύγκρουση με τις «βέλτιστες πρακτικές» κεφαλαίου και ΕΕ
Σε θέσεις μάχης προετοιμάζουν συντονισμένα την κλιμάκωση της πάλης για την επιβίωση
 Να ανακληθεί τώρα η απόλυση εργαζόμενου συνδικαλιστή
 Πανελλαδική νοσηλευτική απεργία στις 28 Νοέμβρη
 «Αιτία πολέμου» για τους αγρότες η ενεργοποίηση γεωτρήσεων της ΕΥΔΑΠ
 Με σχέδιο κλιμάκωσης απαντούν στην κυβερνητική κοροϊδία
 Σύσκεψη ΣΕΑΑΝ - σωματείων στη Θεσσαλονίκη
 Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
 Στις 23/11 η Γενική Συνέλευση για την απεργία
 Κινητοποίηση για το δικαίωμα στη δουλειά
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ