ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ισχυρισμοί για «επαναφορά της εκεχειρίας» μετά τη νέα εκατόμβη νεκρών στη Γάζα

Παιδιά και γυναίκες οι 66 από τους 104 νεκρούς Παλαιστίνιους μετά το νέο μπαράζ βομβαρδισμών από το κράτος - δολοφόνο

2025 The Associated Press. All

Τουλάχιστονκαι άλλουςάφησε το μπαράζ δολοφονικών επιδρομών που εξαπέλυσε οαπό το βράδυ της Τρίτης μέχρι χτες τα ξημερώματα στη, με το Ισραήλ να κάνει ακόμα περισσότερο κουρέλι την «εκεχειρία» που επιβλήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού, με τις «πλάτες» των ΗΠΑ και τη στήριξη και την ανοχή της ΕΕ.

Χαρακτηριστικά, μεταξύ των 104 ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τις νέες επιδρομές του κράτους - δολοφόνου 46 ήταν παιδιά και 20 γυναίκες.

Ανάμεσά τους και μια οικογένεια στην κεντρική Γάζα, της οποίας η κατοικία ισοπεδώθηκε από τις βόμβες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 μέλη της - γονείς, παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες...

Μετά τα δεκάδες νέα θύματα από τη νέα σφαγή ο συνολικός απολογισμός από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα ανέβηκε σε τουλάχιστον 68.643 νεκρούς Παλαιστίνιους και άλλους 170.655 τραυματίες.

Στη συνέχεια η ισραηλινή κυβέρνηση και ο κατοχικός στρατός μετά τις 10 το πρωί χτες ανακοίνωσαν ότι «επαναφέρεται η εκεχειρία», εκτοξεύοντας απειλές και για άλλες ανάλογες σφαγές. Διεμήνυσαν πως θα απαντήσουν «σθεναρά» σε οποιαδήποτε άλλη «παραβίαση της εκεχειρίας» - την οποία παραβιάζει σχεδόν καθημερινά το ίδιο το Ισραήλ.





2025 The Associated Press. All

Χαρακτηριστικά, από τις 10 Οκτώβρη που τέθηκε σε ισχύ οι επιθέσεις του κράτους - δολοφόνου είχαν ήδη σκοτώσει τουλάχιστον άλλους 94 Παλαιστίνιους, πριν τη νέα εκατόμβη θυμάτων των τελευταίων βομβαρδισμών...

Χρησιμοποιώντας ως άλλοθι για το νέο λουτρό αίματος την καθυστέρηση στην παράδοση των σορών Ισραηλινών ομήρων, καθώς και τον θάνατο ενός στρατιώτη του κατοχικού στρατού στη νότια Γάζα, και ενθαρρυμένη από την απροκάλυπτη στήριξη των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Νετανιάχου κλιμάκωσε τις απειλές απέναντι στη Χαμάς.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς προειδοποίησε τα στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης ότι «δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει καμία ασυλία», είτε αυτό αφορά στελέχη της «που φοράνε κουστούμι» είτε αυτούς που είναι «κρυμμένοι στα τούνελ».

Στη συνέχεια απαγόρευσε στον Ερυθρό Σταυρό τις επισκέψεις στελεχών του σε Παλαιστίνιους κρατούμενους, που είναι φυλακισμένοι σε άθλιες συνθήκες και συχνά πέφτουν θύματα άγριας κακοποίησης και βασανιστηρίων στα ισραηλινά κολαστήρια.

Η Χαμάς, από την άλλη, που ήταν έτοιμη να παραδώσει την Τρίτη το βράδυ (πριν τους βομβαρδισμούς) τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου αλλά το ματαίωσε μέχρι νεωτέρας, κάλεσε χτες τους ξένους μεσολαβητές να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να τηρήσει τη συμφωνία. Κατηγόρησε δε τις ΗΠΑ πως είναι συνεργός του Ισραήλ και πως το βοηθούν «να επιβάλει νέες πραγματικότητες διά της ισχύος στη Γάζα».

Αργότερα χτες το απόγευμα ο ισραηλινός κατοχικός στρατός πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στην Μπέιτ Λαχίγια της βόρειας Γάζας, επικαλούμενος τον εντοπισμό «αποθήκης όπλων και εναέριων μέσων της Χαμάς» και σχέδιο περί «επικείμενης επίθεσης κατά ισραηλινών στρατιωτών και κατά του Ισραήλ».

Με τις ευλογίες του Τραμπ και άλλων «συμμάχων»

Οι νέες σφαγές στη Γάζα έγιναν υπό στενό συντονισμό και συνεννόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, και με την πλήρη στήριξη άλλων Ευρωατλαντικών συμμάχων του κράτους - δολοφόνου, παρά τις δηλώσεις υποτιθέμενης «ανησυχίας» Ευρωενωσιακών και Βρετανών αξιωματούχων.

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπρόεδρου Τζ. Ντ. Βανς, που δικαιολόγησε το λουτρό αίματος στη Γάζα, ήρθαν αυτές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ ότι το Ισραήλ «δικαιούται να απαντά» αν δεχτεί επίθεση και ότι ο στρατός του Ισραήλ έπρεπε να απαντήσει στον θάνατο Ισραηλινού στρατιώτη στη νότια Γάζα, που αποδόθηκε στη Χαμάς, μολονότι αυτή το αρνήθηκε. «Αν (οι μαχητές της Χαμάς) είναι καλοί, θα είναι ευτυχισμένοι, και αν δεν είναι καλοί θα τους τελειώσουμε, οι ζωές τους θα τελειώσουν», πρόσθεσε ο Τραμπ. Κατά τ' άλλα, απευθυνόμενος στη συνέχεια σε δημοσιογράφους εν πτήσει από την Ιαπωνία στη Νότια Κορέα ισχυρίστηκε πως «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει την εκεχειρία σε κίνδυνο».

Ο Ανουάρ Ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, στη γνωστή λογική εξίσωσης του θύτη με το θύμα, έκανε έκκληση προς όλες τις πλευρές «να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση πυρός», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση σε αυτήν τη σύγκρουση».

Η Ισπανίδα αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέσα Ριμπέρα, επέκρινε το Ισραήλ για το νέο μπαράζ επιθέσεων που αιματοκύλισε τη Γάζα, προσθέτοντας πως «χρειαζόμαστε ευκαιρία για ειρήνη και όχι δικαιολογίες για νέες επιθέσεις».

Στο Λονδίνο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποκριτικά εμφανίστηκε «βαθιά ανήσυχος» για το νέο λουτρό αίματος στη Γάζα, κάνοντας έκκληση για «διατήρηση της εκεχειρίας», επειδή είναι «η μόνη οδός για μακροπρόθεσμη ειρήνη» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κάνοντας τα στραβά μάτια στις ισραηλινές επιθέσεις, ζήτησε από τη Χαμάς «να τηρήσει το δικό της μέρος στη συμφωνία, να καταθέσει τα όπλα και να παραδώσει επιτέλους τα λείψανα των νεκρών ομήρων».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν - Νοέλ Μπαρό δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «απειλείται» και πρέπει «να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν».

Επιπρόσθετο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις της εκπροσώπου της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζέν, η οποία παραθέτοντας τις δηλώσεις του υπουργού σε μια σύνοψη για το υπουργικό συμβούλιο τόνισε: «Προτεραιότητά μας είναι να ενσωματωθούμε στον μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί από τους Αμερικανούς προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο θύλακας... Παράλληλα, συζητάμε με τους Αμερικανούς τη θητεία της μελλοντικής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και ασκούμε πιέσεις στους Παλαιστινίους προκειμένου να συστήσουν γρήγορα την επιτροπή που θα αναλάβει να διαχειριστεί τη Γάζα».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, δήλωσε ότι το εμιράτο και άλλοι μεσολαβητές «εμπλέκονται με πολύ έντονο τρόπο στην εξασφάλιση διατήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Ευτυχώς, πιστεύω πως οι δύο πλευρές δέχονται ότι η εκεχειρία θα πρέπει να τηρηθεί και ότι θα πρέπει να μείνουν πιστοί στη συμφωνία», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας στη συνέχεια - σε εκδήλωση της αμερικανικής «δεξαμενής σκέψης» «Council on Foreign Relations» - τις οικτρές συνθήκες κράτησης για χιλιάδες Παλαιστινίους στις ισραηλινές φυλακές.