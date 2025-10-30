ΤΟΥΡΚΙΑ

Σκοτώθηκαν παιδιά από κατάρρευση πολυκατοικίας

Τις σορούς δύο αδελφών, 12 και 14 ετών, ανέσυραν τα σωστικά συνεργεία στην πόλη Gebze της Τουρκίας (65 χλμ. νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης) από τα συντρίμμια επταώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε χτες το πρωί.

Στο κτίριο αναφέρθηκε ότι διέμεναν δύο οικογένειες και αναζητούνταν η τύχη τουλάχιστον ακόμα 5 ατόμων, ενώ διασώστες έδιναν μάχη για να ανασύρουν ζωντανή την 18χρονη αδελφή των δύο θυμάτων.

Κοντά στην πολυκατοικία υπήρχε εργοτάξιο, καθώς συνεχίζονται έργα για την κατασκευή μετρό στην πόλη. Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έγιναν γνωστά.

Η εφημερίδα «Χουριέτ» μετέδωσε δηλώσεις διασωστών, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις καθίζησης στη μία πλευρά του κτιρίου, υποδηλώνοντας πιθανά προβλήματα στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες αυτό κατασκευάστηκε.