ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

«Εφυγε» ο σύντροφος Περφέκτο Αμπρέου Νιέβες, πρόεδρος του ΚΚ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ σε μήνυμά του προς την ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του συντρόφου Περφέκτο Αμπρέου Νιέβες, προέδρου του ΚΚ Βενεζουέλας.

Στο μήνυμα επισημαίνει:

«Ο σύντροφος Περφέκτο έδρασε ανυποχώρητα στις γραμμές του ΚΚ Βενεζουέλας για πάνω από 50 χρόνια.

Το 1962, σε ηλικία 15 ετών, κλείστηκε στη φυλακή από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του "Accion Democratica", που αναζητούσε τον αγροτοσυνδικαλιστή πατέρα του. Εκεί μυήθηκε στην επαναστατική πάλη και στον μαρξισμό - λενινισμό, και εντάχθηκε στις γραμμές του ΚΚ Βενεζουέλας. Μετά την αποφυλάκισή του εντάχθηκε στην ένοπλη πάλη που διεξήγαγε το ΚΚ Βενεζουέλας και τη δεκαετία του 1970 έζησε στη ΛΔ της Βουλγαρίας.

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν ανέλαβε πολλές υπεύθυνες χρεώσεις στην ΚΕ και στο ΠΓ του ΚΚ Βενεζουέλας, και ήταν για πολλά χρόνια Οργανωτικός Γραμματέας του ΠΓ. Στο 16ο Συνέδριο του ΚΚ Βενεζουέλας, το 2022, εξελέγη τιμητικά πρόεδρος του Κόμματος.

Ο σύντροφος Περφέκτο έμεινε πιστός στις τάξεις του ΚΚ Βενεζουέλας μέχρι το τέλος της ζωής του και υπερασπίστηκε με σθένος την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική αυτοτέλεια του ΚΚ Βενεζουέλας.

Το Κόμμα μας είχε την τιμή να φιλοξενήσει στην Ελλάδα τον σύντροφο Περφέκτο το 2005 και να έχει εκτενείς συνομιλίες μαζί του.

Παρακαλούμε να μεταφέρετε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους τους συντρόφους του, στην οικογένεια και στους οικείους του».