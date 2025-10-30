Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ - ΣΥΡΙΑ
Ψήνεται «συμφωνία» υπό την πίεση των ΗΠΑ

Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Σύρων αξιωματούχων του καθεστώτος των τζιχαντιστών του «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα, με χθεσινές πληροφορίες του σαουδαραβικού τηλεοπτικού σταθμού «Al Arabiya» να αναφέρουν ότι σε ορισμένα σημεία σχεδιάζουν την «κοινή παρουσία ισραηλινών, συριακών και αμερικανικών δυνάμεων σε περιοχές όπως το συριακό Ορος Ερμών», που το Ισραήλ κατέλαβε στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, με το που κατέρρευσε η κυβέρνηση του Μπασάρ Ασαντ στη Δαμασκό.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο «Al Arabiya», η ισραηλινή απαίτηση για δημιουργία ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου από το Ισραήλ στη νότια συριακή επαρχία Σουέιντα» «δεν συζητείται πλέον καθόλου». Αντίθετα, στο τραπέζι έχει πέσει πρόταση για δημιουργία ενός «ασφαλούς διαδρόμου από τη Δαμασκό στην επαρχία Σουέιντα», σύμφωνα με εναλλακτικό αμερικανικό σχέδιο.

Η διαφαινόμενη συμφωνία Ισραήλ - Συρίας θυμίζει τη συμφωνία εκεχειρίας του 1974, με κάποιες μικρές τροποποιήσεις, ενώ ισραηλινές πηγές είπαν στο δίκτυο ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ και τη συριακή πλευρά πως «δεν υποστηρίζει» εκκλήσεις διαφόρων πλευρών για διαμελισμό της Συρίας.

Από την άλλη, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «i24news» μετέδωσε ότι η κυβέρνηση τζιχαντιστών υπόσχεται στους Αμερικανούς να μη βλάψει άλλο τις κοινότητες των Δρούζων και να παράσχει στο κυβερνείο της επαρχίας Σουέιντα «όλα όσα χρειάζονται για διάφορες ανάγκες, θέσεις εργασίας και μισθούς». Η ίδια πηγή ανέφερε πως οι ΗΠΑ πιέζουν για συμφωνία Ισραήλ - Συρίας «πριν το 2026».

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παραίτηση του προξένου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (21/10/2025)
Φουντώνουν τα παζάρια για «συμφωνία ασφαλείας» με σφραγίδα ΗΠΑ (18/9/2025)
Νέες συγκρούσεις και εισβολή του Ισραήλ στη νότια Συρία (5/8/2025)
Στους 1.260 ανέβηκαν οι νεκροί από τις συγκρούσεις - Νέα παζάρια Ισραηλινών - Σύρων (23/7/2025)
Εντείνονται οι ανταγωνισμοί Ισραήλ - Τουρκίας (6/5/2025)
Ισραηλινή επίθεση και διαβουλεύσεις στο Καζακστάν (2/8/2019)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ισχυρισμοί για «επαναφορά της εκεχειρίας» μετά τη νέα εκατόμβη νεκρών στη Γάζα
Η Ενωση Παρτιζάνων τίμησε τον αντιφασιστικό αγώνα με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
 Καταδίκη του αποκλεισμού της Κούβας παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ
 Σφαγές χιλιάδων αμάχων στο έδαφος σφοδρών ανταγωνισμών
Πάνω από 30 νεκροί, πολύ μεγάλες καταστροφές
 Εκτίθενται ανεπανόρθωτα η κυβέρνηση και όσοι στηρίζουν και ξεπλένουν ΗΠΑ και Ισραήλ
 Σκοτώθηκαν παιδιά από κατάρρευση πολυκατοικίας
 «Εφυγε» ο σύντροφος Περφέκτο Αμπρέου Νιέβες, πρόεδρος του ΚΚ
 Νέα ένταση και άκαρπη συνάντηση στην Τουρκία
 Στο επίκεντρο συμφωνίες για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ
 Τα exit polls δείχνουν ήττα του Βίλντερς
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ