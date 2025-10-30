ΙΣΡΑΗΛ - ΣΥΡΙΑ

Ψήνεται «συμφωνία» υπό την πίεση των ΗΠΑ

Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Σύρων αξιωματούχων του καθεστώτος των τζιχαντιστών του «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα, με χθεσινές πληροφορίες του σαουδαραβικού τηλεοπτικού σταθμού «Al Arabiya» να αναφέρουν ότι σε ορισμένα σημεία σχεδιάζουν την «κοινή παρουσία ισραηλινών, συριακών και αμερικανικών δυνάμεων σε περιοχές όπως το συριακό Ορος Ερμών», που το Ισραήλ κατέλαβε στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, με το που κατέρρευσε η κυβέρνηση του Μπασάρ Ασαντ στη Δαμασκό.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο «Al Arabiya», η ισραηλινή απαίτηση για δημιουργία ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου από το Ισραήλ στη νότια συριακή επαρχία Σουέιντα» «δεν συζητείται πλέον καθόλου». Αντίθετα, στο τραπέζι έχει πέσει πρόταση για δημιουργία ενός «ασφαλούς διαδρόμου από τη Δαμασκό στην επαρχία Σουέιντα», σύμφωνα με εναλλακτικό αμερικανικό σχέδιο.

Η διαφαινόμενη συμφωνία Ισραήλ - Συρίας θυμίζει τη συμφωνία εκεχειρίας του 1974, με κάποιες μικρές τροποποιήσεις, ενώ ισραηλινές πηγές είπαν στο δίκτυο ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ και τη συριακή πλευρά πως «δεν υποστηρίζει» εκκλήσεις διαφόρων πλευρών για διαμελισμό της Συρίας.

Από την άλλη, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «i24news» μετέδωσε ότι η κυβέρνηση τζιχαντιστών υπόσχεται στους Αμερικανούς να μη βλάψει άλλο τις κοινότητες των Δρούζων και να παράσχει στο κυβερνείο της επαρχίας Σουέιντα «όλα όσα χρειάζονται για διάφορες ανάγκες, θέσεις εργασίας και μισθούς». Η ίδια πηγή ανέφερε πως οι ΗΠΑ πιέζουν για συμφωνία Ισραήλ - Συρίας «πριν το 2026».