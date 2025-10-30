ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

Στο επίκεντρο συμφωνίες για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ

Στη Νότια Κορέα βρίσκεται από χτες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας σειρά διμερών και πολυμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC), που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στην πόλη Μπουσάν. Ζητούμενο για την Ουάσιγκτον είναι η επίτευξη νέων συμφωνιών για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, τόσο σε οικονομικό επίπεδο (με νέους όρους, ακόμα πιο ωφέλιμους για τη θέση των αμερικανικών μονοπωλίων) όσο και σε στρατιωτικό, σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση με την Κίνα κλιμακώνεται πολύπλευρα.

Χτες ο Τραμπ μετά από δίωρη συνάντηση με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Λι Τζε Μιούνγκ, ανακοίνωσε ότι «οριστικοποιήσαμε την εμπορική μας συμφωνία» (είχε ανακοινωθεί από το καλοκαίρι) και «συζητήσαμε κι άλλα θέματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια», χωρίς προς το παρόν να γίνουν γνωστές άλλες λεπτομέρειες. «Καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα σε πολλά πολύ σημαντικά σημεία», ανέφερε, εξίσου αόριστα, με φόντο πληροφορίες για πιέσεις που μεγάλωσαν προς τη Σεούλ προκειμένου να μεγαλώσει το «οικονομικό βάρος» που η ίδια αναλαμβάνει για τη διμερή «αμυντική» συνεργασία (π.χ. κόστος «στάθμευσης» αμερικανικών στρατευμάτων στη Χερσόνησο), ώστε να περιοριστούν δασμοί που η αμερικανική πλευρά εξέταζε να επιβάλει ή να αυξήσει σε εισαγωγές από τη Νότια Κορέα. Σε δηλώσεις του πάντως ο Λι δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα δαπανήσει περισσότερα για την «άμυνα».

Ο σύμβουλος του Λι, Κιμ Γιονγκ Μπεόμ, είπε ότι η συμφωνία ΗΠΑ - Νότιας Κορέας προβλέπει μείωση στο 15% των τελωνειακών δασμών που οι δύο χώρες επιβάλλουν η μία στην άλλη στον τομέα των αυτοκινήτων και ένα σχέδιο νοτιοκορεατικών επενδύσεων ύψους 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, «εκ των οποίων 200 δισ. στον ψηφιακό τομέα και 150 δισ. για τη συνεργασία στον ναυπηγικό τομέα».

Σήμερα αναμένεται και η συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, η οποία - όπως επιβεβαίωσε και το κινεζικό ΥΠΕΞ - θα αφορά «τις διμερείς σχέσεις και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Αναφερόμενος στη Βόρεια Κορέα, ο Τραμπ είπε ότι «θα εργαστούμε πολύ σκληρά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», Βορειοκορεάτη ηγέτη, «και με όλους, για την επίλυση των προβλημάτων, γιατί αυτό έχει νόημα», και ότι προς το παρόν δεν κατάφερε «να βρει την κατάλληλη χρονική στιγμή» για να συναντηθεί μαζί του.