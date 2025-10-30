ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΣΟΥΔΑΝ

Σφαγές χιλιάδων αμάχων στο έδαφος σφοδρών ανταγωνισμών

Δραματική κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ στο Σουδάν, μετά την κατάληψή της από τις παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» (RSF) που μάχονται με τον σουδανικό στρατό.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ ακολούθησαν λεηλασίες και σφαγές με θύματα τουλάχιστον 1.350 αμάχους.

Οι RSF κατέλαβαν την πόλη μετά από 18μηνη πολιορκία, ενώ μεγάλο πλήθος εκ των τουλάχιστον 250.000 ανθρώπων που ζούσαν σε καταυλισμούς εντός Ελ Φάσερ φέρεται να κινούνται προς τα σύνορα με το Τσαντ.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τ. Γκεμπρεγέσους, αναφέρθηκε σε πληροφορίες για «τραγική δολοφονία περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών τους στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ».

Από την έναρξη των συγκρούσεων στο Σουδάν τον Απρίλη του 2023, ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 185 επιθέσεις εναντίον ιδρυμάτων Υγείας, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.204 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 416.

Ο Μασάντ Μπούλος, σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου για θέματα Μέσης Ανατολής, δήλωσε ότι η άλωση της Ελ Φάσερ από τους παραστρατιωτικούς είναι «μία πολύ σημαντική και πολύ ανησυχητική εξέλιξη», προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να σημάνει την αρχή ενός νέου διαμελισμού του Σουδάν «με ευρύτερες επιπτώσεις στην περιοχή».

Ο Σουδανός «πρόεδρος», στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ Μπουρχάν, παραδέχθηκε τη Δευτέρα την ήττα του στρατού στην Ελ Φάσερ.

Η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατήγγειλε τη «βαναυσότητα των παραστρατιωτικών» δυνάμεων στο Σουδάν, χαρακτήρισε «επικίνδυνη στροφή» την κατάληψη της Ελ Φάσερ, καλώντας τις RSF να προστατεύσουν τους αμάχους στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό τους.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ συγκάλεσαν συνάντηση ΥΠΕΞ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Εκεί οι ΗΠΑ πρότειναν μία 3μηνη «ανθρωπιστική εκεχειρία», και μετά «μόνιμη» εκεχειρία και 9μηνη μεταβατική κατάσταση για τη συγκρότηση πολιτικής κυβέρνησης.

Τότε ο στρατηγός Μπουρχάν απέρριψε το σχέδιο ως προσπάθεια ξένης ανάμειξης.

Τα δε ΗΑΕ κατηγορούνται ότι στηρίζουν τους παραστρατιωτικούς, ενώ ρόλο «διαμεσολαβητή» αναζητούν επίσης η Τουρκία και το Κατάρ.

Από τον Απρίλη του 2023, ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 150.000 ανθρώπων, ενώ υπολογίζεται πως έχουν εκτοπιστεί πάνω από 7 εκατομμύρια. Οι πρόσφυγες που έχουν περάσει τα σύνορα γειτονικών χωρών πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια.