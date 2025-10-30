ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

Καταδίκη του αποκλεισμού της Κούβας παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για 33η φορά μετά το 1992 ενέκρινε χθες το ψήφισμα που κατέθεσε η Κούβα και απαιτεί τον τερματισμό του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που της έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ εδώ και πάνω από 60 χρόνια. 165 χώρες ψήφισαν υπέρ, 12 απείχαν και 7 μόνο ψήφισαν κατά. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτός από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Αργεντινή, η Παραγουάη, η Ουγγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ουκρανία. Αυτές που απείχαν είναι η Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κόστα Ρίκα, Τσεχία, Ισημερινός, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Μαρόκο, Μολδαβία, Ρουμανία και Πολωνία.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τη στήριξη που συναντά η Κούβα στο δίκαιο αίτημά της αλλά και την αυξημένη πίεση και εκβιασμούς που ασκήθηκαν φέτος από την κυβέρνηση των ΗΠΑ προς άλλες κυβερνήσεις να αλλάξουν την ψήφο τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας, σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι η πίεση που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν μπόρεσε να αλλάξει την ετυμηγορία ή να αποκρύψει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο οικονομικός αποκλεισμός αποτελεί ένα απαράδεκτο όπλο επιθετικότητας για τη διεθνή κοινότητα». Η έκθεση που παρουσίασε η Κούβα στη Γενική Συνέλευση αναφέρει ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό τον τελευταίο χρόνο ξεπέρασαν τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 49% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Από το 1992, το ψήφισμα έχει υποστηριχθεί σχεδόν ομόφωνα, καθιερώνοντάς το ως μία από τις πιο συνεπείς θέσεις στην πρόσφατη ιστορία του ΟΗΕ. Θυμίζουμε ότι πέρσι κατά της άρσης είχαν ψηφίσει ΗΠΑ και Ισραήλ και υπήρχε η αποχή της Μολδαβίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, επικεφαλής της κουβανικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα σαφή έκφραση της παγκόσμιας απόρριψης μιας πολιτικής «βάρβαρης και αντίθετης με το διεθνές δίκαιο» και κατήγγειλε την τοποθέτηση του εκπροσώπου των ΗΠΑ ως «συκοφαντική, απειλητική και κυνική», επισημαίνοντας επίσης τους δεσμούς του με την αντικουβανική μαφία στο Μαϊάμι.

Ο Κουβανός ΥΠΕΞ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους λαούς της Τζαμάικα, της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας, που επλήγησαν από τον τυφώνα «Μελίσα», και ευχαρίστησε τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξή της προς την Κούβα. Δήλωσε ότι οι επιθετικοί νόμοι των ΗΠΑ «δηλώνουν ανοιχτά τον στόχο του περιορισμού των εμπορικών σχέσεων» και υποστήριξε ότι η Συνέλευση αυτή μπορεί να επιβεβαιώσει, για άλλη μια φορά, ότι πρόκειται για έναν διαρκή και συστηματικό αποκλεισμό.

Αναφορικά με το κόστος που έχει για την Κούβα ο αποκλεισμός τα στοιχεία είναι συντριπτικά: Τον τελευταίο χρόνο η ζημιά ήταν 7,5 δισ. δολάρια (κατά 49% αυξημένη σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη). Αυτό σημαίνει 20,7 εκατ. δολάρια τη μέρα ή 14.300 δολάρια κάθε λεπτό. Αν υπολογιστεί η ζημιά στα πάνω από 60 χρόνια του αποκλεισμού με βάση τη διακύμανση της σχέσης δολαρίου - χρυσού, το ποσό φτάνει τα 2,1 τρισ. δολάρια.

Αλληλεγγύη από την ΟΓΕΤις κυρώσεις και τον αποκλεισμό της Κούβας από τις ΗΠΑ καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Απαιτούμε την άνευ όρων άρση του εγκληματικού αποκλεισμού και όλων των άλλων μονομερών καταναγκαστικών μέτρων κατά του νησιού της Επανάστασης». Και καταλήγει: «Χαιρετίζουμε τη σταθερή διεθνιστική και ανθρωπιστική προσφορά των χιλιάδων Κουβανών σε όλο τον κόσμο, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και του Πολιτισμού. Εντείνουμε τον αγώνα της υπεράσπισης του δικαιώματος του κουβανικού λαού να συνεχίσει στον δρόμο που επέλεξε χωρίς ξένες επεμβάσεις».