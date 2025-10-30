Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκτίθενται ανεπανόρθωτα η κυβέρνηση και όσοι στηρίζουν και ξεπλένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για τη συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει τα εξής:

«Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα, με διαταγή του εγκληματία Νετανιάχου και τη στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, επιβεβαιώνει ότι η ήδη κουρελιασμένη εκεχειρία ήταν εύθραυστη και προσωρινή, όπως είχε προειδοποιήσει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα, γιατί καλλιέργησαν ψεύτικες ελπίδες για τον ρόλο του Ισραήλ και των συμμάχων του και στήριξαν το επικίνδυνο σχέδιο Τραμπ - Νετανιάχου, που μετατρέπει τη Λωρίδα της Γάζας σε προτεκτοράτο.

Τώρα ο ελληνικός λαός να δυναμώσει ακόμα περισσότερο την αλληλεγγύη του στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, απαιτώντας από την ελληνική κυβέρνηση να αφήσει τα προσχήματα και να αναγνωρίσει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με την απόφαση της Βουλής του 2015».

    

ΚΟΣΜΟΣ
