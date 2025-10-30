ΚΥΚΛΩΝΑΣ «ΜΕΛΙΣΑ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Πάνω από 30 νεκροί, πολύ μεγάλες καταστροφές

Η Κούβα, που χτυπήθηκε βαριά, απέδειξε για άλλη μια φορά την υπεροχή της στην προστασία του πληθυσμού

Τουλάχιστονμεταξύ τους 10 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά το πέρασμα του κυκλώνα «Μελίσα» από την Καραϊβική. Ξεκίνησε την Τρίτη από την Τζαμάικα, στη συνέχεια, την Τετάρτη, έπληξε την Κούβα, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή, ενώ χθες κατευθυνόταν προς τις Μπαχάμες. Τεράστιες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές, δημιουργώντας χιλιάδες άστεγους και επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα σε αυτές τις χώρες.

Ο κυκλώνας αυτός, κατηγορίας 5, που χτύπησε αρχικά την Τζαμάικα, σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) είναι ο ισχυρότερος που χτύπησε στεριά τα τελευταία 90 χρόνια.

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί τεράστια, πρωτοφανής καταστροφή υποδομών, περιουσιών, δρόμων, δικτύων επικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, συντονιστής του ΟΗΕ για αρκετές χώρες της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικας. «Ανθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και αυτήν τη στιγμή οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί», συμπλήρωσε, ενώ υπολογίζεται ότι έχουν πληγεί περίπου 1 εκατομμύριο Τζαμαϊκανοί.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας «Μελίσα», όταν υπερχείλισε ο ποταμός Λα Ντιγκ, στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ (νότια), πνίγοντας τους αβοήθητους ανθρώπους.

Εγκαιρη προετοιμασία στην Κούβα

Για άλλη μια φορά η έγκαιρη προετοιμασία που είχε κάνει η Κούβα αποδείχθηκε σωτήρια για τον πληθυσμό και δεν αναφέρεται καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής, παρά τις τεράστιες καταστροφές που προκλήθηκαν. Ο κυκλώνας χτύπησε τα ξημερώματα της Τετάρτης το νησί, ελάχιστα εξασθενημένος σε σχέση με την Τζαμάικα και την Αϊτή, και υπήρξαν έντονες πλημμύρες, άνεμοι έντασης 205 χιλιομέτρων την ώρα και κύματα πάνω από 4 μέτρα. Στις επαρχίες Σαντιάγκο, Γκουαντάναμο, Τούνας, Καμαγουέι και Ολγκίν, που επλήγησαν ιδιαίτερα, το κουβανικό κράτος είχε φροντίσει για την οργανωμένη εκκένωση των επικίνδυνων περιοχών, συνολικά 735.000 ανθρώπων, ώστε να βρεθούν σε ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο οι ζημιές και σε υποδομές και σε κατοικίες είναι πολύ μεγάλες, και θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια για να επουλωθούν οι πληγές σε μια χώρα που υποφέρει από τον βάρβαρο αποκλεισμό των ΗΠΑ.