ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΕΣ

Τα exit polls δείχνουν ήττα του Βίλντερς

Πρόωρες βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν χθες στην Ολλανδία, όπου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls που ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ το «κεντρώο» κόμμα D66 φαίνεται να κερδίζει περισσότερες ψήφους από το «Κόμμα της Ελευθερίας», του ακροδεξιού ηγέτη Γκερτ Βίλντερς. Ειδικότερα, το D66 αναμένεται να εξασφαλίσει 28 έως 32 έδρες στο νέο κοινοβούλιο και ο Βίλντερς 25 έως 29 (από 33 που είχε το 2023).

Η κυβερνητική θητεία του εθνικιστικού - αντιμεταναστευτικού PVV του Βίλντερς φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς σοσιαλδημοκρατικά και νεοφιλελεύθερα κόμματα έχουν δηλώσει πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε συνασπισμό μαζί του.

Καθώς απαιτούνται 76 έδρες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού στο ολλανδικό κοινοβούλιο, ένα σενάριο είναι μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το D66, τους συντηρητικούς Χριστιανοδημοκράτες (CDA - εμφανίζεται να παίρνει 18 έως 22 έδρες), το κεντροδεξιό VVD και τη σοσιαλδημοκρατική συμμαχία Πράσινης Αριστεράς και Εργατικού Κόμματος (Groenlinks / PvdA) με επικεφαλής τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος και πρώην επίτροπο της ΕΕ, Φρανς Τίμερμανς, η οποία φαίνεται να παίρνει 22 έως 26 έδρες.

Θυμίζουμε ότι ο Βίλντερς ανέτρεψε την απερχόμενη κυβέρνηση τον Ιούνη, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, όταν οι κυβερνητικοί εταίροι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν σχέδια κατά των προσφύγων, τα οποία θεωρούνταν ευρέως μη εφαρμόσιμα ή παράνομα. Πάντως η απερχόμενη συγκυβέρνηση υπό τον πρώην επικεφαλής των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ολλανδίας, Ντικ Σχόοφ, περηφανευόταν ότι υιοθέτησε τη «σκληρότερη πολιτική που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα» για την καταστολή μεταναστών και προσφύγων.

Αλλα θέματα που απασχόλησαν κατά την προεκλογική περίοδο ήταν το αυξημένο κόστος στέγασης, η έλλειψη κατοικιών, η ακρίβεια και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.