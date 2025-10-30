ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Νέα ένταση και άκαρπη συνάντηση στην Τουρκία

Νέες κατηγορίες εξαπέλυσε το Πακιστάν κατά του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ότι μένουν θεατές στις προσπάθειες «τρομοκρατικών οργανώσεων» να μπουν και να δράσουν στα εδάφη του.

Εκπρόσωποι του πακιστανικού στρατού ανέφεραν ότι τις τελευταίες μέρες ένοπλοι επιχείρησαν να περάσουν από το Αφγανιστάν στο Κουράμ και στο Βόρειο Ουαζιριστάν, κατηγορώντας την Καμπούλ για αδράνεια. Το Ισλαμαμπάντ πρόσθεσε ότι οι απόπειρες διείσδυσης θέτουν ξανά ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της αφγανικής ηγεσίας να αντιμετωπίσει «την τρομοκρατία που προέρχεται από το έδαφός της».

Ολα αυτά ενώ τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι οι συνομιλίες που είχαν αντιπροσωπείες των δύο χωρών στην Κωνσταντινούπολη, μετά από μεσολάβηση Τουρκίας και Κατάρ, δεν είχαν αποτέλεσμα.

Ο υπουργός Αμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Μουχάμαντ Ασίφ, δήλωσε ότι η εκεχειρία παραμένει μεν «άθικτη» και ότι η Καμπούλ φαίνεται να ενδιαφέρεται για την ειρήνη, αλλά προειδοποίησε ότι η αποτυχία των συνομιλιών θα άφηνε στο Ισλαμαμπάντ την επιλογή για «ανοιχτό πόλεμο».

Πηγές από τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας κατηγόρησαν σε διεθνή πρακτορεία τους Ταλιμπάν ότι δεν συνεργάζονται με τη διαδικασία διαλόγου, διαμηνύοντας πως «η πακιστανική αντιπροσωπεία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν είναι δυνατός κανένας συμβιβασμός ως προς τα βασικά μας αιτήματα για τη διασυνοριακή τρομοκρατία».

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν απέρριψε ως «ψευδή» τον ισχυρισμό ότι το καθεστώς καθυστερεί τις συνομιλίες, ενώ ο εκπρόσωπός τους, Ζ. Μουτζαχίντ, δήλωσε πως «το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν υποστηρίζει τον διάλογο».

Στο θέμα επανήλθε και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, ο οποίος σε δηλώσεις του από την Ασία, όπου περιοδεύει, ισχυρίστηκε ότι «πρόκειται να επιλύσω πολύ γρήγορα την κρίση».