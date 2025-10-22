ΛΙΒΑΝΟΣ

Ασταμάτητες οι επιθέσεις από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο

Στο φόντο «πιέσεων» των ΗΠΑ στη Βηρυτό για «ενίσχυση» της συμφωνίας εκεχειρίας Λιβάνου - Ισραήλ, την ώρα που αυτή παραβιάζεται καθημερινά από το κράτος - δολοφόνο, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βομβάρδισαν χτες το πρωί τον νότιο Λίβανο και πραγματοποίησαν εκφοβιστικές πτήσεις πάνω από τη Βηρυτό και τα περίχωρά της.

Προηγήθηκε τη Δευτέρα μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή Ναμπατίεχ του νότιου Λιβάνου, με πρόσχημα την εξουδετέρωση «τρομοκρατικών υποδομών» της Χεζμπολάχ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου καταδίκασε τη «συστηματική πολιτική» καταστροφών από το Ισραήλ, τονίζοντας ότι βάζει εσκεμμένα στο στόχαστρο υποδομές απόλυτα απαραίτητες για την ανοικοδόμηση.

Μετά τις ισραηλινές επιδρομές σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στον νότιο Λίβανο την περασμένη βδομάδα, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζ. Αούν τόνισε πως οι επιθέσεις αυτές «εγγράφονται στο πλαίσιο συστηματικής πολιτικής με στόχο την καταστροφή παραγωγικών υποδομών, την παρεμπόδιση της ανάταξης της οικονομίας και την υπονόμευση της εθνικής σταθερότητας, με ψευδή προσχήματα ασφαλείας».

Σύμφωνα με τον Αλί Χαϊντάρ Χαλίφα, διευθύνοντα σύμβουλο του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου που μπήκε στο στόχαστρο, οι ζημιές υπολογίζονται σε πάνω από 15 εκατ. δολάρια. «Ολη η περιοχή εξαρτάται από την παραγωγή του τσιμέντου μας (...) Το Ισραήλ απλούστατα προσπαθεί να σταματήσει την ανοικοδόμηση περιοχών που υπέστησαν μεγάλες ζημιές στον νότιο Λίβανο, πρόκειται πλέον για πόλεμο εναντίον της ανοικοδόμησης», τόνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Η αρχή ύδρευσης του νότιου Λιβάνου ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα ότι ισραηλινές επιδρομές κατέστρεψαν την κύρια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων.

Μηχανήματα κατασκευών και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση συντριμμιών και την ανοικοδόμηση έχουν επίσης μπει στο στόχαστρο επιδρομών του Ισραήλ.

Κάτοικοι και πολιτικοί στην περιοχή καταγγέλλουν ότι ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς, για την ανοικοδόμηση σε πόλεις και κοινότητες που υπέστησαν καταστροφές ευρείας κλίμακας κατά τις συγκρούσεις επί 13 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των δύο μηνών γενικευμένων επιθέσεων και επιχείρησης εισβολής από το Ισραήλ στον Λίβανο.

Η ισραηλινή προκλητική επιθετικότητα ενθαρρύνεται και από τον Τομ Μπάρακ, πρέσβη των ΗΠΑ στην Αγκυρα και ειδικό απεσταλμένο τους στη Συρία, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο παζαριών και με το Λίβανο.

Χτες ο Μπάρακ απαίτησε από την κυβέρνηση του Λιβάνου να εκπληρώσει τη δέσμευσή της προς τις ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση το Ισραήλ θα ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του.

Παράλληλα, προχτές το βράδυ ο σιίτης πρόεδρος της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι - σύμμαχος της Χεζμπολάχ - δήλωσε πως το Ισραήλ απέρριψε αμερικανική πρόταση για έμμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, με στόχο την επίλυση συνοριακών και άλλων διαφορών.

Σύμφωνος με το ενδεχόμενο έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ φέρεται πως είναι ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζ. Αούν.

Στο μεταξύ, χτες ΜΜΕ του Λιβάνου ανέφεραν ότι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εισήλθαν στο λιβανέζικο έδαφος και κατέστρεψαν «μέρη εκτόξευσης ρουκετών» της Χεζμπολάχ στην περιοχή «Αγροκτήματα Σεμπάα», που βρίσκονται στα σύνορα των δύο χωρών.