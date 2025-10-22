Τετάρτη 22 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στην πάλη του Παλαιστινιακού λαού

Για να αποτινάξει την κατοχή και να αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον του

Παρέμβαση στη συζήτηση για τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, υπογράμμισε τα εξής:

«Η συμφωνία που επεξεργάστηκαν Τραμπ και Νετανιάχου, και συμφωνούν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ, εξυπηρετεί τα ιμπεριαλιστικά τους συμφέροντα, το σχέδιο για "Νέα Μέση Ανατολή".

Είναι στην πραγματικότητα "ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο" του Παλαιστινιακού λαού, συντηρεί όλες τις αιτίες που προκάλεσαν τη γενοκτονία, την παράνομη κατοχή, τους εποικισμούς, τις ωμότητες των Ισραηλινών εποίκων, μετατρέπει τη Γάζα σε προτεκτοράτο. Δεν περιλαμβάνει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του Ιούνη του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατ. Ιερουσαλήμ, με εδαφική ενότητα, χωρίς κατοχικές δυνάμεις, εποικισμούς και εποίκους, την επιστροφή των προσφύγων στη γη τους.

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός την έχει ήδη παραβιάσει 47 φορές μέχρι χθες, με δεκάδες νέους νεκρούς, αυξάνοντας τους 67.000 της γενοκτονίας.

Δεν εφησυχάζουμε! Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη, τον αγώνα για τα δίκαια αιτήματα των Παλαιστινίων. Οι γιγαντιαίες διαδηλώσεις αλληλεγγύης παγκοσμίως μπορούν να βάλουν εμπόδια στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - Ισραήλ, οι λαοί να συνεχίσουν να στηρίζουν την πάλη του Παλαιστινιακού λαού για να αποτινάξει την κατοχή και να αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον του».

    

ΚΟΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
