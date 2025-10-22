ΣΥΡΙΑ

Πάνω από 216 δισ. δολάρια το κόστος της ανοικοδόμησης

Η Παγκόσμια Τράπεζα, σε έκθεσή της για το πιθανό κόστος της ανοικοδόμησης στη Συρία μετά τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τον 13ετή πόλεμο, εκτιμά ότι θα ανέλθει σε τουλάχιστον 216 δισ. δολάρια (περίπου 186 δισ. ευρώ). Τονίζει πως οι πιο άσχημα πληγείσες περιοχές είναι οι επαρχίες της Δαμασκού, του Χαλεπίου και της Χομς.

Οι υποδομές διαφόρων κατηγοριών υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα, αντιπροσωπεύοντας το 48% του συνόλου των καταστροφών (52 δισ. δολάρια).

Ακολουθούν οι κατοικίες (κόστος 33 δισ. δολάρια) και τα μη οικιστικά κτίρια (23 δισ. δολάρια).

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως το ΑΕΠ της χώρας έπεσε κατά 53% μεταξύ 2010 και 2022, και πως το κόστος ανοικοδόμησης θα είναι δεκαπλάσιο του συριακού ΑΕΠ για το 2024.

Ο Ζαν-Κλοντ Καρέ, διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής της Παγκόσμιας Τράπεζας, εξέφρασε την «προθυμία» και την «ετοιμότητα» του ιμπεριαλιστικού οργανισμού «να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη».

Βρετανία: Εκτός λίστας «τρομοκρατικών οργανώσεων» οι Σύροι τζιχαντιστές

Στο μεταξύ η Βρετανία μέσω διατάγματος που κατατέθηκε χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων αφαίρεσε από τον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» την οργάνωση τζιχαντιστών Hayat Tahrir al Sham (HTS), αρχηγός της οποίας ήταν ο νυν «Πρόεδρος» του καθεστώτος των τζιχαντιστών της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι).

Στην ανακοίνωσή της η βρετανική κυβέρνηση αναφέρει ότι η διαγραφή της HTS από τον κατάλογο θα καταστήσει ευκολότερη τη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση στη Συρία, ενώ ισχυρίστηκε πως σκοπεύει να συνεργαστεί μαζί της για να εξαλείψουν το φερόμενο «πρόγραμμα χημικών όπλων» του τέως Προέδρου Μπ. Ασαντ.