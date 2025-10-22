ΓΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Οι ανατροπές «ούτε καταργήθηκαν, ούτε ανεστάλησαν»

Διαβεβαιώσεις στο γαλλικό κεφάλαιο ότι κομβικές αντιλαϊκές ανατροπές που αυτό έχει ανάγκη, όπως η αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, θα προχωρήσουν αποφασιστικά, ανεξάρτητα από προσωρινούς ελιγμούς για τη διασφάλιση της «σταθερότητας», έδωσε χθες με νέες δηλώσεις του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν.

Μετά το πρόσφατο «φιλί της ζωής» που έδωσαν στη μειοψηφική κυβέρνηση Λεκορνί οι Σοσιαλιστές (PS) - επικαλούμενοι τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για προσωρινό «πάγωμα» της αντιασφαλιστικής επίθεσης - ο Μακρόν δήλωσε χτες ότι «δεν υπάρχει κατάργηση ή αναστολή», αναφερόμενος σε μέτρα όπως η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που η κυβέρνηση πέρασε τα τελευταία χρόνια, μέτρα που καταδικάστηκαν από πολύ μαζικές εργατικές - λαϊκές κινητοποιήσεις.

Επιστρέφοντας από τη Σλοβενία ο Μακρόν ανέφερε πως «η προοπτική ενός δημοψηφίσματος είναι πιθανή».

«Το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει πρώτα μια στιγμή σταθερότητας και στη συνέχεια να ξαναρχίσει ήρεμα η "εργασία" μας πάνω στο θέμα των συντάξεων από τα συνδικάτα και τους εργοδότες. Και σε αυτήν τη βάση θα δούμε ποιες οδοί πρέπει να ακολουθηθούν», συμπλήρωσε, αναγγέλλοντας ουσιαστικά νέα φάση εκβιασμών σε βάρος των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων.

Λίγες ώρες μετά ο πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί έλεγε στη Βουλή ότι στον μακρονικό συνασπισμό «δεν είμαστε σύμφωνοι με τον τρόπο διαχείρισης της μεταρρύθμισης των συντάξεων, αλλά δεσμεύτηκα να γίνει διάλογος. Θα γίνει όπως το επιθυμούν η δημοκρατία και η λειτουργία της Βουλής»...

Αναφέρθηκε δε σε «συζήτηση» που μπορεί να γίνει «είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα, είτε ίσως και πριν απ' αυτές, μέσω ενός δημοψηφίσματος, αν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».