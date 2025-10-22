ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

Συνάντηση για το «αδιέξοδο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ»

Συνάντηση με τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ Τζον ΜακΝαμάρα είχε προχτές το βράδυ ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, λίγες ώρες αφού η Μπογκοτά ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Ουάσιγκτον, Ντανιέλ Γκαρσία - Πένια, αντιδρώντας στις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ για στήριξη σε δίκτυα διακινητών ναρκωτικών.

Η συνάντηση - στην οποία παρευρέθηκε και ο Κολομβιανός ανακληθείς πρέσβης - σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Κολομβίας έγινε ως «πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του σημερινού αδιεξόδου στις διμερείς σχέσεις», ενώ τονίστηκε ότι «θα πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις με στόχο την επίτευξη ταχείας λύσης».

Από τη μεριά του ο ΜακΝαμάρα διευκρίνισε ότι «το αν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν υψηλότερους δασμούς στην Κολομβία, όπως απείλησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, είναι αποκλειστική απόφαση του Τραμπ».

Στην ίδια ανακοίνωση το ΥΠΕΞ της Κολομβίας χαρακτήρισε «επιθυμητό οι δύο χώρες να συνεχίσουν να συντονίζονται στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών».

Θυμίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέο πλήγμα εναντίον πλοίου στην Καραϊβική στο πλαίσιο της δράσης που αυτόκλητα ανέλαβαν για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών, στο όνομα της οποίας εδώ και καιρό έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία και άλλα στρατιωτικά μέσα στην περιφέρεια, απευθύνοντας κατηγορίες για στήριξη του εμπορίου ναρκωτικών ενάντια σε κυβερνήσεις που προκρίνουν συνεργασία με δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Πρόεδροι τόσο της Κολομβίας όσο και της Βενεζουέλας έχουν βρεθεί στο στόχαστρο Τραμπ, ο οποίος προχτές άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δρομολόγησης και οικονομικών κυρώσεων.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στη Βολιβία ο νέος Πρόεδρος της χώρας, 58χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας, δήλωσε ότι η σχέση της χώρας του με τις ΗΠΑ «θα αποκατασταθεί».

Η επικράτηση του Πας θεωρείται «αλλαγή σελίδας» στη χώρα, έπειτα από μια περίοδο που ξεκίνησε με την επικράτηση του Εβο Μοράλες το 2008 και στη διάρκεια της οποίας ενισχύθηκαν πολύμορφες συνεργασίες με ιμπεριαλιστικά κέντρα αντίπαλα προς τις ΗΠΑ.