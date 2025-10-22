ΗΠΑ

Εφετείο εγκρίνει την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

«Πράσινο φως» για την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ, έδωσε χτες Εφετείο του Ορεγκον, παρά την αντίθεση των πολιτειακών αρχών, σε άλλο ένα επεισόδιο που συνδέεται με την όξυνση των ενδοαστικών αντιθέσεων.

Το 9ο τριμελές Εφετείο ενέκρινε το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να ανασταλεί η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης της 4ης Οκτώβρη, με την οποία σταμάτησε η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις.

Η προωθούμενη εμφάνιση της Εθνοφρουράς στους δρόμους του Πόρτλαντ έρχεται μετά την ανάπτυξη αντίστοιχων δυνάμεων σε πόλεις με δημάρχους εκλεγμένους με το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως το Λος Αντζελες, η Ουάσιγκτον και το Μέμφις, ενώ ανάλογα σχέδια προωθεί ο Τραμπ και για το Σικάγο.

Η κυβέρνηση Τραμπ αξιοποιεί προσχήματα όπως η «καταπολέμηση της εγκληματικότητας» και η ανάσχεση αντιδράσεων πολιτών κατά της βίας που ασκούν πράκτορες της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) εναντίον μεταναστών, ακόμα και σε περιπτώσεις ανθρώπων που ζουν στις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια.

Αντανακλώντας την ευρύτερη ενδοαστική κόντρα στις ΗΠΑ, «διχασμένα» φαίνονται και τα δικαστήρια στη χώρα. Είναι ενδεικτικό ότι σε πρώτο βαθμό όλα τα δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις κατά των σχεδίων Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς. Αντίθετα, τα Εφετεία εμφανίζονται διχασμένα, με διαφορετικές αποφάσεις για το Πόρτλαντ, την Καλιφόρνια και το Σικάγο.

Αβεβαιότητα για χιλιάδες εργαζόμενους λόγω δημοσιονομικής παράλυσης

Στο σκηνικό αυτό προστίθεται επιπρόσθετη ένταση από τη δημοσιονομική παράλυση (shutdown) του ομοσπονδιακού κράτους στις ΗΠΑ, που χτες μπήκε στην 21η μέρα της.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ανταλλάσσουν κατηγορίες στο Κογκρέσο γύρω από το ποιος ευθύνεται για την αδυναμία επίτευξης δημοσιονομικής συμφωνίας χρηματοδότησης του κράτους, στο φόντο της οποίας εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι και κρατικοί υπάλληλοι ζουν έναν Γολγοθά, καθώς αφενός είναι απλήρωτοι εδώ και τρεις βδομάδες, αφετέρου νιώθουν αβεβαιότητα για το εργασιακό μέλλον τους, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δεν κρύβει τα σχέδιά της να απολύσει χιλιάδες, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική παράλυση.

Παρά τη ρευστή κατάσταση σε δημόσιες υπηρεσίες και τον αντίκτυπο που έχει σε Αμερικανούς πολίτες, η δημοτικότητα του Τραμπ αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 42%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του «Reuters/Ipsos». Επιπλέον, το 50% θεωρεί ότι η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο ευθύνεται περισσότερο για το shutdown, ενώ το 43% έχει την ίδια άποψη για τους Δημοκρατικούς.