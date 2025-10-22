ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΑ

Τα πτώματα των Παλαιστινίων μαρτυρούν φρικιαστικά βασανιστήρια και κακοποιήσεις

Τα φρικιαστικά βασανιστήρια στα οποία ο ισραηλινός κατοχικός στρατός και οι φύλακες στις ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια υποβάλλουν χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατουμένους, οι οποίοι έχουν φυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στην αντίσταση ενάντια στην κατοχή, επαναφέρει στην επικαιρότητα ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας «Guardian», μετά την πρόσφατη παράδοση 135 πτωμάτων Παλαιστινίων από νεκροτομείο των διαβόητων φυλακών Sde Teiman της ερήμου Νεγκέβ.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, μιλώντας στην εφημερίδα, κατήγγειλαν ότι τα 135 πτώματα παραδόθηκαν ακρωτηριασμένα, με τραύματα και σημάδια από βασανιστήρια ή εκτελέσεις, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα. Αλλα σώματα είχαν συνθλιβεί από ερπύστριες αρμάτων.

Ρεπόρτερ της εφημερίδας τόνισαν ότι έχουν στην κατοχή τους φωτογραφίες πτωμάτων τα οποία είναι σε τόσο κακή κατάσταση, που η δημοσίευσή τους είναι αδύνατη. Αρκετά πτώματα ανθρώπων είχαν τα μάτια δεμένα και τα χέρια δεμένα σφιχτά με χειροπέδες πίσω από την πλάτη. Σε μία περίπτωση, πτώμα έφερε πάνω του ακόμα και θηλιά σκοινιού στον λαιμό...

Μάρτυρες και γιατροί που υπηρέτησαν στα κολαστήρια των φυλακών Sde Teiman κατήγγειλαν στον «Guardian» ότι είδαν κρατούμενους γυμνούς, δεμένους, με τραύματα από πυροβολισμούς και γάγγραινα από τις χειροπέδες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στους κρατούμενους υπήρχαν και νοσηλευόμενοι που είχαν απαχθεί από νοσοκομεία της Γάζας...

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Σάντι Αμπου Σεϊντό, που κρατήθηκε επί 20 μήνες στις Sde Teiman και σε άλλη φυλακή, δήλωσε ότι υπέστη εξευτελιστικές έρευνες, ξυλοδαρμούς και εξευτελισμούς, ενώ είδε συγκρατούμενους να πεθαίνουν ή να χάνουν τα λογικά τους.

Το 2024 Ισραηλινοί γιατροί είχαν καταγγείλει μεταξύ άλλων τις άθλιες συνθήκες φυλάκισης εκατοντάδων Παλαιστινίων από τη Γάζα, καθώς είχαν αναγκαστεί να έχουν 24 ώρες το 24ωρο δεμένα τα μάτια και τα χέρια, να έχουν δεσμά ακόμα και στα πόδια και να φορούν πάνες για ενηλίκους, καθώς τους στερούσαν ακόμα και την πρόσβαση σε τουαλέτες.

Οι καταγγελίες αφορούσαν επίσης μαρτύρια ασύλληπτης νοσηρότητας, όπως σαδιστικές σεξουαλικές κακοποιήσεις, μέχρι και ομαδικούς βιασμούς κρατουμένων, για την τρομοκράτηση των υπόλοιπων.

Η οργάνωση «Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ισραήλ» (PHR) έχει επίσης καταγγείλει φριχτές ενδείξεις βασανισμού, και έχει ζητήσει ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι τουλάχιστον 75 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν πεθάνει σε ισραηλινές φυλακές από τον Οκτώβρη του 2023. Στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότεροι...