ΙΤΑΛΙΑ

Στασιμότητα και χρέος «κονταίνουν» τον προϋπολογισμό

Ενώ οι λαϊκές οικογένειες υποφέρουν από την ακρίβεια και τη φτώχεια

Τον «φτωχότερο» προϋπολογισμό των τελευταίων ετών, που φανερώνει τη στασιμότητα στην ιταλική καπιταλιστική οικονομία, παρουσίασε η συγκυβέρνηση των κομμάτων «Αδέλφια της Ιταλίας» - «Λέγκα» - «Φόρτσα Ιτάλια» υπό την ακροδεξιά πρωθυπουργό Τζ. Μελόνι.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, ύψους 18,7 δισ. ευρώ, δέχτηκε «ειδική εισφορά» ύψους 4,5 δισ. ευρώ από τις τράπεζες, μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για να σβηστούν τα πρόστιμα σε όσους δεν πλήρωσαν τους οφειλόμενους φόρους, όπως απαίτησε η «Λέγκα».

Περαιτέρω, η Ιταλία έχει τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο υπολογίζεται ότι φέτος θα διαμορφωθεί γύρω στο 137% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα δε με το ΔΝΤ η ιταλική οικονομία θα παρουσιάσει οριακή αύξηση φέτος, μόλις 0,5%, και 0,8% του χρόνου.

Οι εκπρόσωποι του ιταλικού κεφαλαίου εξέφρασαν δυσαρέσκεια - ενδεικτικά, ο πρόεδρος της ιταλικής Ενωσης Βιομηχάνων Εμανουέλε Ορσίνι δήλωσε ότι τα οικονομικά κίνητρα που έχουν εγκριθεί για τις επιχειρήσεις, όπως και εκείνα που συνδέονται με την απόσβεση κόστους, δεν αρκούν.

Στο μεταξύ οι επιχειρηματικοί όμιλοι πιέζουν για ολοκλήρωση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ολα τα έργα και οι διάφορες παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο, και μέχρι τώρα η Ιταλία έχει ξοδέψει μόνο το 44% των σχετικών ευρωενωσιακών κονδυλίων.

Την ίδια ώρα ο ιταλικός λαός υποφέρει: Οπως δείχνουν οι έρευνες, τη χρονική περίοδο από το 2015 μέχρι το 2022 η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των λαϊκών οικογενειών μειώθηκε κατά 20%.

Ο μισθός για 1 στους 4 εργαζόμενους στην Ιταλία δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Το 23% των νοικοκυριών βρίσκεται κάτω, ή ακριβώς στο όριο της φτώχειας.

Σε ένα τέτοιο φόντο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μείωση της φορολόγησης των εισοδημάτων μέχρι 50.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ για τις κατώτατες συντάξεις αποφασίστηκε αύξηση 20 ευρώ τον μήνα...