ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ακατάλληλο καλώδιο και ελλιπείς διαδικασίες συντήρησης στα τελεφερίκ

Αυτό επισημαίνει στα πρώτα της συμπεράσματα η έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) της Πορτογαλίας για το δυστύχημα της 3ης Σεπτέμβρη που σκότωσε 16 ανθρώπους. Η τελική έκθεση αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2026.

Παράλληλα η GPIAAF υπογραμμίζει ότι σε αυτό το στάδιο της έρευνας είναι αδύνατο να διαπιστωθεί εάν η χρήση ακατάλληλου καλωδίου προκάλεσε τη συντριβή, καθώς έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικασίες συντήρησης, που σχεδιάστηκαν από την κρατική εταιρεία διαχείρισης Carris, δεν έχουν ενημερωθεί εδώ και πολλά χρόνια και «η χρήση καλωδίων που δεν συμμορφώνονταν με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς χρήσης οφειλόταν σε αρκετές συσσωρευμένες αποτυχίες στη διαδικασία απόκτησης, αποδοχής και χρήσης τους από την Carris».

Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου της Carris «δεν ήταν επαρκείς ή επαρκείς για την πρόληψη και τον εντοπισμό τέτοιων αποτυχιών».

«Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εργασίες συντήρησης που καταγράφονται ως ολοκληρωμένες δεν αντιστοιχούν πάντα στις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν», αναφέρει η έκθεση.

Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα και η GPIAAF συνέστησε επίσης να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».