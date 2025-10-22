Τετάρτη 22 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ακατάλληλο καλώδιο και ελλιπείς διαδικασίες συντήρησης στα τελεφερίκ

Προκαταρκτική έκθεση για την πολύνεκρη συντριβή του τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας και προστασίας επιβατών και εργαζομένων επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της προκαταρκτικής έκθεσης για την πολύνεκρη συντριβή του τελεφερίκ

2025 The Associated Press. All

Ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας και προστασίας επιβατών και εργαζομένων επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της προκαταρκτικής έκθεσης για την πολύνεκρη συντριβή του τελεφερίκ
Το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, το οποίο έσπασε προκαλώντας την πολύνεκρη συντριβή στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ήταν πιστοποιημένο για χρήση στη μεταφορά επιβατών, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που επεσήμανε επίσης ελαττώματα συντήρησης.

Αυτό επισημαίνει στα πρώτα της συμπεράσματα η έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) της Πορτογαλίας για το δυστύχημα της 3ης Σεπτέμβρη που σκότωσε 16 ανθρώπους. Η τελική έκθεση αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2026.

Παράλληλα η GPIAAF υπογραμμίζει ότι σε αυτό το στάδιο της έρευνας είναι αδύνατο να διαπιστωθεί εάν η χρήση ακατάλληλου καλωδίου προκάλεσε τη συντριβή, καθώς έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικασίες συντήρησης, που σχεδιάστηκαν από την κρατική εταιρεία διαχείρισης Carris, δεν έχουν ενημερωθεί εδώ και πολλά χρόνια και «η χρήση καλωδίων που δεν συμμορφώνονταν με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς χρήσης οφειλόταν σε αρκετές συσσωρευμένες αποτυχίες στη διαδικασία απόκτησης, αποδοχής και χρήσης τους από την Carris».

Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου της Carris «δεν ήταν επαρκείς ή επαρκείς για την πρόληψη και τον εντοπισμό τέτοιων αποτυχιών».

«Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εργασίες συντήρησης που καταγράφονται ως ολοκληρωμένες δεν αντιστοιχούν πάντα στις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν», αναφέρει η έκθεση.

Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα και η GPIAAF συνέστησε επίσης να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Νέες απειλές από τις ΗΠΑ, σταθερή κλιμάκωση της κατοχικής βίας στη Γάζα
 Οι ανατροπές «ούτε καταργήθηκαν, ούτε ανεστάλησαν»
 Εφετείο εγκρίνει την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
 Πάνω από 216 δισ. δολάρια το κόστος της ανοικοδόμησης
 Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στην πάλη του Παλαιστινιακού λαού
 Ασταμάτητες οι επιθέσεις από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο
 Τα πτώματα των Παλαιστινίων μαρτυρούν φρικιαστικά βασανιστήρια και κακοποιήσεις
Υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για σπάνιες γαίες
 Συνάντηση για το «αδιέξοδο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ»
 Στασιμότητα και χρέος «κονταίνουν» τον προϋπολογισμό
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ