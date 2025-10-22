ΗΠΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για σπάνιες γαίες

Με φόντο τους περιορισμούς σε εξαγωγές σπάνιων γαιών που η Κίνα επέκτεινε πριν λίγες μέρες, ΗΠΑ και Αυστραλία υπέγραψαν συμφωνία για κοινές επενδύσεις σε σχετικά ορυχεία και έργα επεξεργασίας στην Αυστραλία.

Στο πλαίσιο επίσκεψης του Αυστραλού πρωθυπουργού Αντονι Αλμπανέζι στις ΗΠΑ, οι δύο πλευρές συζήτησαν πώς μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή τέτοιων πρώτων υλών, κρίσιμων για την παραγωγή σε προηγμένες τεχνολογίες, από ηλεκτρικά οχήματα και ημιαγωγούς μέχρι πολεμικά αεροπλάνα και smartphones.

Οι ηγέτες δήλωσαν ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει την επεξεργασία σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών στην Αυστραλία, με τον Αλμπανέζι να δηλώνει ότι η χώρα του έχει την «ικανότητα» να επεκτείνει τέτοιες προσπάθειες. Σύμφωνα δε με το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα η Καμπέρα, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τις εγχώριες αγορές τους από «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης εμπορικών προτύπων που περιλαμβάνουν «κατώτατα όρια τιμών ή παρόμοια μέτρα», «φωτογραφίζοντας» την Κίνα.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ΗΠΑ - Αυστραλίας ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκούο Ζιακούν, δήλωσε ότι «η δημιουργία παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού είναι αποτέλεσμα των δυνάμεων της αγοράς και των επιχειρηματικών αποφάσεων», αλλά και ότι «οι χώρες που διαθέτουν σημαντικούς ορυκτούς πόρους πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των βιομηχανικών αλυσίδων και των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και τη διαφύλαξη της ομαλής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας».

Σημειωτέον, ο Τραμπ δήλωσε ότι «με προσκάλεσαν στην Κίνα και θα πάω κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει». Ο δε υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να συναντήσει Κινέζο ανώτατο αξιωματούχο στη Μαλαισία, στο περιθώριο περιφερειακής συνάντησης.

Στο μεταξύ, χτες ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η Κομισιόν θα υποδεχτεί «εντός των επόμενων ημερών» εκπροσώπους της κινεζικής κυβέρνησης προκειμένου να συζητηθούν «κατεπείγουσες λύσεις» για τους περιορισμούς που η Κίνα ξεκίνησε τον Απρίλη και διεύρυνε πρόσφατα σε ό,τι αφορά εξαγωγές σπάνιων γαιών και παραγώγων τους.