Νέες απειλές από τις ΗΠΑ, σταθερή κλιμάκωση της κατοχικής βίας στη Γάζα

Με συνεχείς απειλές από τις ΗΠΑ για νέα σφαγή στη Γάζα στο όνομα του «αφοπλισμού της Χαμάς», με προκλητικά συγχαρητήρια από τον Λευκό Οίκο προς το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο για την εκεχειρία... την οποία έχει κάνει κουρελόχαρτο δολοφονώντας δεκάδες Παλαιστινίους και με καθημερινές επιθέσεις του κατοχικού στρατού, συνεχίζεται η εφαρμογή του... «ειρηνευτικού» σχεδίου Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας.

Χτες το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ με ανάρτησή του «προειδοποίησε» ότι πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Γάζα για «να βάλουν στη θέση της» τη Χαμάς, χρησιμοποιώντας «ισχυρή δύναμη».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ, σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή έχουν δηλώσει ότι είναι διατεθειμένοι αν χρειαστεί να πάνε στη Γάζα και να εξοντώσουν τη Χαμάς, όμως δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη για κάτι τέτοιο. «Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ, όχι ακόμη. Υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει το σωστό. Εάν δεν το κάνει, το τέλος της Χαμάς θα είναι γρήγορο, έντονο και βίαιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες αυτές τις χώρες που πρόσφεραν τη βοήθειά τους», πρόσθεσε με νόημα, ενώ έκανε ονομαστική αναφορά στη «συμβολή» της Ινδονησίας.

Ο δε Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες στο Ισραήλ, «προσπέρασε» τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την ισραηλινή κυβέρνηση, δίνοντάς της και συγχαρητήρια...

Οι δηλώσεις του Βανς έγιναν από τοστοστο νότιο Ισραήλ, που σε συνεργασία με συμμάχους απόπαρακολουθούν τις εξελίξεις στο έδαφος της Γάζας.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση υπήρξε αξιέπαινα βοηθητική» στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, είπε ο Βανς, επαινώντας ακολούθως τον ρόλο και άλλων εταίρων των ΗΠΑ και δη «των κρατών του Κόλπου, της Ινδονησίας και τον Τούρκων».

Την ώρα που πάνω από 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις εν μέσω της εκεχειρίας και διάφορες εκτιμήσεις αναφέρονται στην πιθανότητα κατάρρευσής της, ισχυρίστηκε ότι «τα πράγματα πάνε καλύτερα από όσο ανέμενα»!

«Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, λένε πως ήρθε το τέλος της εκεχειρίας. Δεν είναι το τέλος... αλλά αυτά συμβαίνουν όταν έχεις ανθρώπους που πολεμά ο ένας τον άλλο για πολύ καιρό. Τα πάμε πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς επανέλαβε πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αναπτύξουν στρατεύματα στο έδαφος της Γάζας και πως όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες τον ρόλο θα αναλάβει η «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης», αναφέροντας πως θα μπορούσε να συγκροτηθεί με Τούρκους, Ινδονήσιους και άλλους στρατιώτες.

Εξήρε ιδιαίτερα τον ρόλο της Τουρκίας ως «εποικοδομητικό» στην προώθηση του σχεδίου Τραμπ στην περιοχή. Σημείωσε ότι μολονότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλλουν «στους Ισραηλινούς φίλους» ξένα στρατεύματα «στο έδαφός τους», θα πρέπει όλοι να εστιάσουν «στο μέλλον» και στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για «την ειρήνη».

Στο στρατηγείο του αμερικανικού στρατού για την εκεχειρία στη Γάζα (γνωστό και ως CMCC) στο Kiryat Gat, σύμφωνα με την εφημερίδα «Times of Israel», υπάρχουν όχι μόνο Αμερικανοί (στρατιωτικοί, μη στρατιωτικοί, στρατιωτικοί εργολάβοι) αλλά και στρατιωτικοί από Βρετανία, Καναδά, Γερμανία, Δανία και Ιορδανία. Δεν ανέφερε συγκεκριμένα την ύπαρξη και Τούρκων αξιωματικών.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο γαμπρός του Τραμπ, Τζ. Κούσνερ, ανέφερε ότι δεν θα διατεθούν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Γάζας σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς και πως εξετάζεται να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση στο περίπου 53% της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχεται από τον στρατό του Ισραήλ.

Με το σταγονόμετρο συνεχίζεται η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας

Στο μεταξύ, οι συνεχείς, καθημερινές παραβιάσεις της εύθραυστης «εκεχειρίας» στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ προκάλεσαν χτες την έντονη αντίδραση του Καταριανού εμίρη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι. Στην ετήσια ομιλία του ενώπιον του Νομοθετικού Συμβουλίου στην Ντόχα κατήγγειλε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα δεν είναι «τίποτε άλλο παρά γενοκτονία». Τόνισε πως έχει μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας «σε περιοχή που δεν είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή».

Κατήγγειλε τις ισραηλινές παραβιάσεις και πρακτικές και στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Οχθης, επισημαίνοντας πως το Ισραήλ έχει επιταχύνει τις διευρύνσεις εποικισμών. Πρόσθεσε πως το παλαιστινιακό ζήτημα «δεν είναι ζήτημα τρομοκρατίας αλλά κατοχής». Ζήτησε τη βοήθεια της «διεθνούς κοινότητας» προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός της Γάζας και να λογοδοτήσει το Ισραήλ για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Το ίδιο διάστημα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων, με τους νεκρούς Παλαιστίνιους να ξεπερνούν τους 68.229 και τους τραυματίες τους 170.369.

Δραματικά βραδείς είναι οι ρυθμοί προώθησης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αφού αντί για τα 6.600 φορτηγά που θα έπρεπε να είχαν εισέλθει στην περιοχή από την έναρξη της «εκεχειρίας» στις 10 Οκτώβρη, έως τη Δευτέρα είχαν μπει μόλις 986 φορτηγά...

Την αθέτηση των δεσμεύσεων του Ισραήλ για άνοιγμα όλων των μεθοριακών περασμάτων (αντί των δύο που είναι ανοικτά έως σήμερα) υπογράμμισε χτες και αξιωματούχος του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP), που επισήμανε πως «είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τον ημερήσιο στόχο 2.000 τόνων τροφίμων στη Γάζα».

Διπλωματικό παζάρι με Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ

Σε ένα τέτοιο φόντο εκτυλίσσεται ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για την προώθηση των επόμενων σταδίων του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο.

Με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να εκφράζουν σε δημοσιογράφους της εφημερίδας «New York Times» έντονες «ανησυχίες» για το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου να επαναφέρει τον πόλεμο σε «πλήρη κλίμακα», ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς ανέλαβε «δράση».

Φθάνοντας χτες στο Τελ Αβίβ ξεκίνησε δίωρη συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζ. Κούσνερ. Μετά μετέβη στο στρατηγείο της αμερικανικής δύναμης περίπου 200 αξιωματικών στο Kiryat Gat του νοτίου Ισραήλ που έχει αναλάβει την παρακολούθηση της υποτιθέμενης τήρησης της εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα ο Μπ. Νετανιάχου συναντήθηκε με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χ. Ρασάντ συζητώντας (σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού πρωθυπουργού) την «προώθηση του σχεδίου» Τραμπ για τη Γάζα, τις σχέσεις Ισραήλ και Αιγύπτου και τρόπους υποστήριξης της εκεχειρίας και της «ειρήνης» μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και άλλα «περιφερειακά ζητήματα».

Αργότερα χτες βράδυ ο Βανς είχε συνάντηση με τον Νετανιάχου και τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, όπως είχαν κάνει το βράδυ της Δευτέρας και οι απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ. Κατά το γραφείο του Νετανιάχου η συνάντηση «ήταν πολύ καλή».

Παράδοση άλλων 15 πτωμάτων Παλαιστινίων

Νωρίτερα, χτες, οι ισραηλινές αρχές παρέδωσαν στο ιατρικό Κέντρο Νάσερ της Νότιας Γάζας τα πτώματα 15 Παλαιστινίων. Εως τώρα τα πτώματα Παλαιστινίων που έχουν παραδοθεί από το Ισραήλ από την έναρξη της εκεχειρίας είναι 165, καθώς για κάθε ένα πτώμα Ισραηλινού ομήρου που παραδίδεται από τη Χαμάς επιστρέφονται τα πτώματα 15 Παλαιστινίων.

Από την αρχή της εκεχειρίας έως χτες είχαν παραδοθεί τα 13 από τα 28 πτώματα Ισραηλινών ομήρων και αιχμαλώτων.

Ακολούθησε ανακοίνωση της Χαμάς πως χτες βράδυ ήταν έτοιμη να παραδώσει σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού τα πτώματα άλλων δύο ομήρων.

Ισραηλινή παραδοχή για τη μεγάλη δύναμη που διατηρεί η Χαμάς

Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί έκθεση του ισραηλινού κατοχικού στρατού με εκτιμήσεις για τις δυνατότητες που διατηρεί και σήμερα η Χαμάς, μετά από δύο χρόνια γενοκτονίας στη Γάζα από την παρουσιαζόμενη ως «παντοδύναμη» ισραηλινή πολεμική μηχανή και παρά την τεράστια στρατιωτική στήριξη από ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Μεταξύ άλλων η έκθεση υπολογίζει πως πριν τον πόλεμο η Χαμάς διέθετε 30.000 μαχητές και πως παρότι ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει ότι έχει σκοτώσει πάνω από 22.000 μαχητές, εκτιμάται πως η παλαιστινιακή οργάνωση αναπλήρωσε σημαντικές δυνάμεις με νέες στρατολογήσεις μελών, διαθέτοντας σήμερα πάνω από 20.000 ένοπλα μέλη.

Θεωρεί επίσης ότι η Χαμάς εξακολουθεί να κατέχει εκατοντάδες πυραύλους, κυρίως μικρής εμβέλειας, αλλά και ορισμένους άλλους που θα μπορούσαν να φτάσουν στο κεντρικό Ισραήλ. Διαθέτει επίσης πρόσβαση σε χιλιάδες μικρά όπλα.

Εκτιμάται επίσης ότι ο κατοχικός στρατός έχει καταστρέψει μόνο το 25% των σηράγγων της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.