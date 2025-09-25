«HELLENIC TRAIN»

Καλεί σε απολογία εργαζόμενο που αρνήθηκε να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο

«Υπηρεσιακή ανωμαλία» η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας, λέει η εταιρεία δυόμισι χρόνια μετά τα Τέμπη!

Δυόμισι χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη η «Hellenic Train» αντί για μέτρα ασφάλειας επιλέγει την έκθεση των εργαζομένων σε διαρκείς κινδύνους, αλλά και τον δρόμο του εκφοβισμού.

Εφτασε στο σημείο να καλεί σε απολογία εργαζόμενο, και μάλιστα συγγενή θύματος των Τεμπών, εκλεγμένο στο ΔΣ του Σωματείου.

Ποιο ήταν το «έγκλημα» του εργαζόμενου; Οπως λέει η εταιρεία, «προκάλεσε υπηρεσιακή ανωμαλία» επειδή ...τόλμησε να τηρήσει τους κανονισμούς ασφαλείας!

Συγκεκριμένα, και ενώ οι εργασίες ζεύξης - απόζευξης βαγονιών και μηχανών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας απαιτούν πάντα τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο εργαζομένων, για λόγους ασφάλειας, η διοίκηση της «Hellenic Train» επιμένει να εκτελούνται από έναν μόνο εργαζόμενο.

Ο εργαζόμενος, Νίκος Τσακλίδης, λοιπόν, πράττοντας το αυτονόητο αρνήθηκε τον περασμένο Ιούλη να εκτελέσει μόνος του μια τέτοια επικίνδυνη εργασία.

Και αντί να δικαιωθεί για την υλοποίηση ενός μέτρου προστασίας της σωματικής του ακεραιότητας, βρέθηκε αντιμέτωπος με κλήση σε απολογία, η οποία του επιδόθηκε δυόμισι μήνες μετά (στις 18 Σεπτέμβρη) και μάλιστα την επομένη των εκλογών του Σωματείου, όπου εξελέγη στο ΔΣ!

Παράνομη, επικίνδυνη και θανατηφόρα πρακτική

Την παράνομη και θανατηφόρα πρακτική της εταιρείας καταγγέλλει η «Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών» (ΔΕΣΚ), τονίζοντας ότι η αιτία είναι ο περιορισμός του κόστους, αφού «η εταιρεία επιλέγει να μην κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις, βάζοντας τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας».

Σημειώνει μάλιστα ότι ο εργαζόμενος είχε ενημερώσει επανειλημμένα για τους κινδύνους από τη μονοπρόσωπη ζεύξη, ενώ υπάρχουν και περιστατικά όπου παραλίγο να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.

Σχολιάζοντας δε το γεγονός ότι η πειθαρχική διαδικασία κινείται αμέσως μετά την εκλογή του εργαζόμενου στο ΔΣ, η ΔΕΣΚ κάνει λόγο για μια «καθαρά εκδικητική και συνδικαλιστικά στοχευμένη ενέργεια, που στόχο έχει τον εκφοβισμό των εργαζομένων και την αποθάρρυνση της συλλογικής δράσης».

«Η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη», τονίζει, αφού πρόκειται για συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, από τους πιο δραστήριους και μπροστάρηδες στην απαίτηση για ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας και προσλήψεις.

Η ΔΕΣΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την τρομοκρατία. Απαιτεί την άμεση απόσυρση της πειθαρχικής διαδικασίας αλλά και μαζικές προσλήψεις, ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Είχε γλιτώσει τη σύνθλιψη πριν μερικούς μήνες!

Χαρακτηριστικά είναι όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι για τη διαδικασία ζεύξης - απόζευξης, που είναι μια διαρκής αναμέτρηση με τον κίνδυνο. Οπως εξηγούν, αν δεν υπάρχει δεύτερο άτομο που επιβλέπει και ειδοποιεί τον μηχανοδηγό είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει ο κατάλληλος χειρισμός του συρμού τη στιγμή που ανάμεσα στα βαγόνια κινείται ο εργαζόμενος που κάνει τη ζεύξη.

Κάτι τέτοιο μάλιστα είχε συμβεί και τον περασμένο Απρίλη στον Ν. Τσακλίδη, ο οποίος σήμερα διώκεται!

Συγκεκριμένα, ενώ εργαζόταν μόνος στην απογευματινή βάρδια τού δόθηκε εντολή να δέσει δύο μηχανές. Μόλις λοιπόν ολοκλήρωσε τη ζεύξη και προτού προλάβει να απομακρυνθεί, ο μηχανοδηγός έθεσε σε κίνηση το όχημα. Ο εργαζόμενος κατάφερε πηδώντας στις ποδιές των δύο μηχανών να αποφύγει τη σύνθλιψη των ποδιών του, να ισορροπήσει, να πιάσει τον ασύρματο και να φωνάξει στον μηχανοδηγό να σταματήσει τις μηχανές.

Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι έχουν θέσει επίμονα το ζήτημα στους εκπροσώπους της διοίκησης της εταιρείας. Και το καλοκαίρι, στη διάρκεια συνάντησης των εργαζομένων στον χώρο του μηχανοστασίου, δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να συνεχίσουν να ρισκάρουν τη ζωή τους και να πραγματοποιούν τις εργασίες ζεύξης - απόζευξης ο καθένας μόνος του, χωρίς δεύτερο εργαζόμενο.