ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χοντρά παιχνίδια των εργατοπατέρων των ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ στις πλάτες εργαζομένων στην καθαριότητα

Βρώμικα παιχνίδια στις πλάτες χιλιάδων εργαζομένων, αυτήν τη φορά στην καθαριότητα, παίζει για άλλη μια φορά η θλιβερή ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, με τους συνδικαλιστές της μέσα από διάφορα «πήγαινε - έλα» να στήνουν «μαγαζιά» για να συντηρούν πλαστούς συσχετισμούς και να εξασφαλίζουν τις καρέκλες τους.

Χαρακτηριστικά είναι όσα έγιναν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΓΣΕΕ, όπου κατά ...σύμπτωση οι εργατοπατέρες της ηγεσίας παρουσίασαν δύο Ομοσπονδίες Εργαζόμενων στην καθαριότητα (!): Μία παρουσίασε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος, η οποία και εγκρίθηκε με τις ψήφους των συνδικαλιστών των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, και άλλη μία ο γνωστός εργοδότης - «συνδικαλιστής» Δ. Καραγεωργόπουλος, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας». Ο ίδιος μάλιστα κατηγόρησε τους πάλαι ποτέ συνοδοιπόρους του για ...εργατοπατερισμό και αλλοίωση των συσχετισμών, ενώ μετά ξεκίνησε να βγάζει και διάφορα ...άπλυτα στη φόρα για τους παραπάνω, επιβεβαιώνοντας τη σαπίλα τους, που δικαίως προκαλεί την απαξίωση και την αποστροφή της εργατικής τάξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος έχει στήσει άλλο ένα παραμάγαζο με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες και στο Εμπόριο», όπου έχει εντάξει διάφορα «σωματεία» - φαντάσματα, αλλά και και υπαρκτά σωματεία καθαριστριών/ών, τα οποία τώρα παρουσίασε ως ...μέλη στη νέα «Ομοσπονδία» που έφερε προς έγκριση.

Οπως μάλιστα καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), ο Καραγεωργόπουλος «σουλατσάρει ανά την επικράτεια επιδιώκοντας συναντήσεις με μέλη ΔΣ σωματείων καθαριστριών/ών, προτείνοντάς τους να ζητήσουν διαγραφή από την ΟΙΥΕ για να γραφτούν στο νέο του μαγαζάκι». Σε κάποιες προέδρους σωματείων ζητάει μέχρι και να διαλύσουν τα σωματεία τους για να γίνουν μέλη σε άλλα σωματεία (!), ενώ και με άλλες απαράδεκτες ενέργειες επιχειρεί ουσιαστικά να εξασφαλίσει τη συνδικαλιστική του επιβίωση.

«Ας αναρωτηθούν τα μέλη των διοικήσεων όλων των σωματείων καθαριστριών/ών, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι - μέλη αυτών των σωματείων, οι χιλιάδες εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε κάθε χώρο δουλειάς, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια και σε διάφορες υπηρεσίες, σε τι εξυπηρετεί όλο αυτό το παιχνίδι που έχει στηθεί στις πλάτες τους», σημειώνει η ΟΙΥΕ αποκαλύπτοντας τις νέες βρωμιές των εργατοπατέρων. Και συνεχίζει:

«Πού βοηθάει όλο αυτό στην ενότητα των εργαζομένων στην καθαριότητα και στην ανάγκη συντονισμού, για να μπορέσουμε με καλύτερους όρους να παλέψουμε για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων;

Ποια εργαζόμενη, ποιος εργαζόμενος - μέλος αυτών των σωματείων που παρουσιάζονται ποτέ στη μια και πότε στην άλλη Ομοσπονδία έδωσε λευκή επιταγή στους συγκεκριμένους εργατοπατέρες να κάνουν κουμάντο στα σωματεία τους; Ποια εργαζόμενη, ποιος εργαζόμενος κλήθηκε σε Γενική Συνέλευση του σωματείου, του δόθηκε λόγος, είπε τη γνώμη του;».

Και ξεκαθαρίζει η ΟΙΥΕ, απευθυνόμενη προς τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και τα σωματεία τους:

«Ξέρετε ότι έχετε Ομοσπονδία, και αυτή δεν είναι άλλη από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, που με την ευθύνη που έχει απέναντι στις χιλιάδες εργαζόμενες και εργαζόμενους στην καθαριότητα μπαίνει μπροστά στον αγώνα μαζί με τα σωματεία για σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, επιδόματα, άδειες, μέσα ατομικής προστασίας.

Μπαίνει μπροστά έτσι ώστε η συσσωρευμένη αγανάκτηση για την απώλεια δικαιωμάτων, τις συμβάσεις ομηρίας που λήγουν κάθε 10μηνο στη σχολική καθαριότητα, την ασυδοσία των εργολάβων, την εντατικοποίηση, το ξεχείλωμα του ωραρίου και των καθηκόντων, να γίνει μαζικός, διεκδικητικός αγώνας. Αγώνας που μπορεί να είναι αποτελεσματικός αν συζητάμε και αποφασίζουμε συλλογικά μέσα στα σωματεία μας, αν συντονίσουμε τη δράση μας με άλλα σωματεία, με συλλόγους γονέων, φοιτητών, εκπαιδευτικών και άλλους μαζικούς φορείς του κινήματος».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΙΥΕ καλεί όλα τα σωματεία καθαριστριών/ών που εδώ και μια τετραετία έχουν γίνει μπαλάκι για να στήνουν τα μαγαζάκια τους οι γνωστοί εργατοπατέρες «να γυρίσουν την πλάτη τους σε αυτήν τη σαπίλα του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού. Σε αυτούς που η μόνη τους έννοια είναι η εξασφάλιση της συνδικαλιστικής τους ύπαρξης, για να συνεχίσουν να βάζουν εμπόδια σε κάθε συλλογική, αγωνιστική διεκδίκηση. Που καλλιεργούν την ηττοπάθεια και τη λογική ότι "τίποτα δεν γίνεται", που σπρώχνουν τους εργαζόμενους μακριά από τους αγώνες, τον μόνο δρόμο που μπορεί να στριμώξει όλους αυτούς που κάνουν τη ζωή μας κόλαση. Είναι χρήσιμοι για τα αφεντικά, όχι για τις καθαρίστριες και τους καθαριστές. Οι καθαρίστριες και οι καθαριστές, όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, να μη γίνουν πιόνια στα παιχνίδια των εργατοπατέρων, να μην τους επιτρέψουν να τους διαιρέσουν».