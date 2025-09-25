Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη 2025
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Σε νέες παραστάσεις «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων»

Νέες «στάσεις» για τη Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ στο έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» ανακοινώνονται για τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συνεχίζεται ως εξής:

  • Κυριακή 28 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ., Ηλιούπολη (Θέατρο Αλσους «Δημήτης Κιντής»).
  • Σάββατο 11 Οκτώβρη, στις 8 μ.μ., Αγιος Δημήτριος (Δημοτικό Θέατρο).
  • Κυριακή 12 Οκτώβρη, στις 6.30 μ.μ., Αιγάλεω (Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος»).

Να σημειωθεί ότι παραστάσεις μπορούν να οργανώνουν σωματεία, φορείς, σύλλογοι, δήμοι και τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για πληροφορίες και προγραμματισμό παραστάσεων, στα τηλέφωνα του ΠΑΜΕ και στο 6949121984.

    

