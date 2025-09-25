Νέες περικοπές προαναγγέλλει το υπουργείο Υγείας

Νέες περικοπές στην Υγεία, προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η επιχειρηματική δράση στα νοσοκομεία όσο και η διοχέτευση κρατικών πόρων σε άλλους τομείς (βλ. πολεμική οικονομία), προμηνύει η παρέμβαση του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη στις εργασίες διημερίδας του υπουργείου, με τη συμμετοχή των διοικήσεων των νοσοκομείων της χώρας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Στις προτεραιότητες λοιπόν των νέων διοικήσεων τίθεται ο έλεγχος των δαπανών, ο οποίος θα αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους δείκτες αξιολόγησης των διοικήσεων, με τον υπουργό Υγείας να προειδοποιεί ότι «αν πρέπει να πάρω κεφάλια, θα πάρω. Οποιος δεν κάνει τη δουλειά του φεύγει».

Την ίδια βαρύτητα έδωσε και για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, με τις πληρωμές να διενεργούνται πλέον από την ΕΚΑΠΥ, αλλά η ευθύνη ελέγχου, όπως είπε, παραμένει ακέραια στο νοσοκομείο. «Σε λίγο μέσω των DRG θα ελέγχουμε όχι μόνο ανά κλινική αλλά και τι ξοδεύει κάθε γιατρός σε φάρμακα και υλικά», ανέφερε και ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία. Κάλεσε δε τους διοικητές των νοσοκομείων να παρακολουθούν τη «φοβερή μεταρρύθμιση των DRG» ανά κλινική, για την «αποτελεσματικότητα να νοσηλευέται ο ασθενής λιγότερες μέρες».

Σχετικά με το σύστημα «αξιολόγησης» από τους ασθενείς, χαρακτήρισε ικανοποιητικό το ποσοστό συμμετοχής, το οποίο φτάνει στο 19%, αφού όπως υποστήριξε - σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα - ακόμη και ποσοστά άνω του 5% θεωρούνται επαρκώς αντιπροσωπευτικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα ζητηθεί έκτακτη χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών όχι για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, αλλά για να εξοφληθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη και όλοι οι προμηθευτές, ώστε να μην υπάρξει ζήτημα παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Να σφίξουν κι άλλο τα λουριά κάλεσε τους διοικητές και στο ζήτημα της τήρησης των προϋπολογισμών, ώστε να μην υπάρξουν έκτακτες επιχορηγήσεις, όπως έγινε για πρώτη φορά το 2024.

Να σημειωθεί ότι το 2024 καταγράφηκε ρεκόρ επισκεψιμότητας στα δημόσια νοσοκομεία, φτάνοντας τα 11.800.000 περιστατικά, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 500.000 σε σχέση με το 2023.

Σε αυτό το φόντο, όπως ειπώθηκε, στόχος είναι η «ανθεκτικότητα του δημόσιου συστήματος Υγείας».