1η ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ - ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!

Μεγάλη απεργιακή αναμέτρηση ενάντια στο νομοσχέδιο της εξόντωσης και της αποκτήνωσης

Με το χθεσινό εργοδοτικό έγκλημα που άφησε νεκρό τον 20χρονο ναυτεργάτη στο βαπόρι όπου δούλευε (βλ. δίπλα σελίδα) να τροφοδοτεί την οργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων, τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα κλιμακώνουν τη δράση τους και οξύνουν την αναμέτρηση με την εργοδοσία και την κυβέρνηση, με την πολιτική που αφήνει διαρκώς νεκρούς και σακάτηδες στο μεροκάματο.

«Δεν ανεχόμαστε να τσακίζετε τις ζωές μας για τα κέρδη, να δουλεύουμε 13 ώρες τη μέρα, μέχρι τελικής πτώσης. Οι ζωές των εργαζομένων δεν είναι λάστιχο για να τεντώνουν μέχρι τα απώτατα όρια της εξόντωσης. Απαιτούμε τώρα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία»: Αυτά είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται από τη δράση των σωματείων μπροστά στην απεργία, με στόχο ο κορυφαίος αυτός αγωνιστικός σταθμός να τραντάξει την κυβέρνηση και την εργοδοσία.

Στο πλαίσιο αυτό, με διεκδικήσεις για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, ενάντια στη σκλαβιά που φέρνει το νέο εκτρωματικό νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς και της «ευελιξίας», Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και εκατοντάδες σωματεία κορυφώνουν αυτές τις μέρες τις Γενικές Συνελεύσεις, τις συσκέψεις, τις περιοδείες σε όλη τη χώρα.

Δεμένα και τα βαπόρια

Μια δράση που θα φτάσει μέχρι τη μέρα της απεργίας και τις συγκεντρώσεις, στηνστις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στονστις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στηστις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλα, σε δεκάδες ακόμα πόλεις ετοιμάζονται συγκεντρώσεις από τα σωματεία, με την 1η Οκτώβρη να αποτελεί σταθμό κλιμάκωσης για το επόμενο διάστημα.

Δεμένα άλλωστε θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Τετάρτη 1η Οκτώβρη, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία, ενώ και σήμερα «δένουν» κάβους στην ακτοπλοΐα, μετά το χθεσινό έγκλημα.

Μαζική και μαχητική η συνέλευση των λιμενεργατών

Με τη δραστηριότητα λοιπόν να απλώνεται σε όλους τους χώρους, σε μαζική και μαχητική Γενική Συνέλευση χθες το μεσημέρι οι λιμενεργάτες και το σωματείο τους, η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων (ΕΝΕΔΕΠ) στο λιμάνι του Πειραιά, συζήτησαν για το περιεχόμενο της πανεργατικής απεργίας, τους στόχους και τα μέτρα που παίρνουν, ώστε τη μέρα εκείνη να νεκρώσουν οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε ότι τα συγκροτημένα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει μέσα από τις σκληρές μάχες για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας έρχεται τώρα η κυβέρνηση με «μπούσουλα» τις ευρωενωσιακές Οδηγίες να τα ξηλώσει, παρέχοντας νέα εργαλεία στην εργοδοσία.

Ενάντια σε αυτήν την πολιτική οι λιμενεργάτες σχεδίασαν τα επόμενα αγωνιστικά βήματά τους, με πρώτο σταθμό τη συμμετοχή τους στις απεργιακές φρουρές και στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά την 1η Οκτώβρη.

Συνεχίζουν μάλιστα με τη δράση τους για τα ΒΑΕ, ενώ το επόμενο διάστημα ξεχωρίζει η συμμετοχή τους στη Διεθνή Συνάντηση Συνδικάτων Λιμενεργατών στις 26 και 27 Σεπτέμβρη στη Γένοβα, όπου θα συζητήσουν για τον συντονισμό της πάλης τους, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο την πολιτική που ξοδεύει δισεκατομμύρια ευρώ για την πολεμική οικονομία και τους εμπλέκει στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς, όπως συμβαίνει τώρα με τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Στο μεταξύ, χθες το πρωί το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών πραγματοποίησαν συγκέντρωση στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας, όπου έγινε αναφορά στο νέο αντεργατικό έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση και τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής στην απεργία και στις κινητοποιήσεις. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε Ελευσίνα, Σκαραμαγκά και Πέραμα.

Συλλαλητήριο στη Νέα Ιωνία τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της Νέας Ιωνίας πραγματοποιούν κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο και για την προπαγάνδιση της απεργίας και της συγκέντρωσης στα Προπύλαια.

Στην Πάτρα

Στην Πάτρα, το κλαδικό Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας,έχει περιοδεύσει ήδη σε «Med Frigo», ΝΟΥΝΟΥ, «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», «Γιαλούση», «Avramar» και τις επόμενες μέρες συνεχίζει σε «Coffe Island», «Καλλιμάνη», «ΚΑΓΙΑ», «Πέττα» και άλλους χώρους δουλειάς. Στις συζητήσεις με τους εργαζόμενους εκφράζεται έντονα η αγανάκτηση ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα, με εργατοϋπαλλήλους να σημειώνουν πως «δεν πρέπει να επιτραπεί η πίεση που ασκεί η εργοδοσία για περισσότερες ώρες δουλειάς να γίνει και νόμος!».

Σε «Intrasoft» και «Intracom» βρέθηκε το κλαδικό Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών, με τους εργαζόμενους στον πρώτο χώρο δουλειάς να αποφασίζουν από κοινού με το επιχειρησιακό τους σωματείο στη Γενική τους Συνέλευση απεργία και συμμετοχή στη συγκέντρωση του ΕΚΠ. Το Συνδικάτο περιόδευσε επίσης σε «Think Digital» και «Knowledge», ενώ συνολικά οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους εκφράζουν δυσαρέσκεια για τα βεβαρημένα προγράμματα εργασίας, που με το νομοσχέδιο αναμένεται να ξεχειλώσουν κι άλλο.

Σε Στερεά - Εύβοια

Η οργάνωση της απεργίας συζητήθηκε και στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων HQF («Μιμίκος») στη Νέα Αρτάκη Χαλκίδας, όπου παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Αντώνη Κούκουρα. «Ηδη τα μυοσκελετικά προβλήματα θερίζουν από την εντατικοποίηση της εργασίας που επικρατεί, είναι αδύνατον να δουλέψει κανείς 12 και 13 ώρες σε αυτές τις συνθήκες», ήταν μερικές από τις αναφορές που κυριάρχησαν στους εργαζόμενους του πτηνοσφαγείου, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες.

Από την πλευρά του ο Αντ. Κούκουρας ενημέρωσε τους εργαζόμενους για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, καλώντας τους παράλληλα να στείλουν δυναμικό μήνυμα μέσα από τη μαζική συμμετοχή στην απεργία. Σημείωσε επίσης την ανάγκη να αξιοποιήσουν την πείρα τους από τη δράση του σωματείου και τους αγώνες που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα, πετυχαίνοντας κατακτήσεις και ακυρώνοντας σχεδιασμούς της εργοδοσίας, ώστε πάνω σε αυτήν την πείρα να στηρίξουν την οργάνωση της πάλης τους απέναντι στα νέα αντεργατικά μέτρα, αλλά και για τη συνέχιση των διεκδικήσεων τους για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα.

Επίσης χθες κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου με τον Αντ. Κούκουρα περιόδευσε και στο εργοτάξιο της ΔΕΥΑ Χαλκίδας, καθώς και στις εγκαταστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας της «Cosmote» στην περιοχή.