Τα podcasts του «902.gr» για το νομοσχέδιο της αποκτήνωσης

Δύο podcasts φιλοξενεί ήδη το «902.gr» για το νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης και την απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενώ αναμένονται και νέες παραγωγές τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, στο podcast #95, με τίτλο «Η αλήθεια για το νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς και της ευελιξίας», το νομοσχέδιο γίνεται «φύλλο και φτερό», με την πολύτιμη συμβολή του Γιώργου Δούκα, επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων.

Και στο podcast #96, με τίτλο «1η Οκτωβρίου απεργούμε! Το νομοσχέδιο της αποκτήνωσης των εργαζομένων απορρίπτεται!», μιλά η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, για την προετοιμασία της μεγάλης απεργιακής μάχης, για τις συνθήκες δουλειάς στα σούπερ μάρκετ και στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, καθώς και για τις άμεσες, σοβαρές συνέπειες που θα έχει το νομοσχέδιο της αποκτήνωσης για το 13ωρο και την «ευελιξία» για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους όλων των κλάδων.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
