ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Με το ΚΚΕ μπροστά, δυναμώνουμε τον αγώνα για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, στον δρόμο της ανατροπής

Συνεχίζεται το μεγάλο πολιτικό άνοιγμα των Οργανώσεων Αττικής του ΚΚΕ με θέμα «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές! Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και εργασία όποτε θέλουν οι εργοδότες ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ! Με το ΚΚΕ μπροστά, δυναμώνουμε τον αγώνα για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, στον δρόμο της ανατροπής!».

Δεκάδες είναι οι περιοδείες και οι συσκέψεις σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, μέσα από τις οποίες τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ μεταφέρουν πλατιά το κάλεσμα για τον απεργιακό ξεσηκωμό της 1ης Οκτώβρη.

Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα και στις αποθήκες στο Εμπόριο να βγουν μπροστά για τις ανάγκες τους

Μια τέτοια σειρά συσκέψεων με εργαζόμενους του κλάδου οργάνωσε η Τομεακή Οργάνωση Εμπορίου - Υπηρεσιών, όπου αναπτύχθηκε προβληματισμός γύρω από τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα και τη θανάσιμη εμπλοκή της χώρας, με τους συγκεντρωμένους να συζητούν για την ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, αλλά και η αμφισβήτηση στην κυβέρνηση και στα κόμματα της εμπλοκής. Η συζήτηση εστίασε μάλιστα στις συνέπειες της στροφής στην πολεμική οικονομία και στις αντιλαϊκές - αντεργατικές μεταρρυθμίσεις που τη συνοδεύουν, όπως το νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη.





Πλήθος παραδειγμάτων άλλωστε από την καθημερινότητα των εργαζομένων στον κλάδο του Εμπορίου επιβεβαίωσαν την πεποίθηση ότι η μάχη για την απεργία της 1ης Οκτώβρη δεν είναι ακόμα μία μάχη, αλλά είναι ανάγκη να μετατραπεί σε μέρα που χιλιάδες απεργοί από χώρους δουλειάς, από τα καταστήματα και τις αποθήκες στο Εμπόριο θα βουλιάξουν τους δρόμους, διεκδικώντας το αναγκαίο και απόλυτα ρεαλιστικό σήμερα 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Από τη συζήτηση στις συσκέψεις ξεχωρίζει το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την προετοιμασία του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος, ενώ ανανεώθηκε το ραντεβού για την Παρασκευή 3 Οκτώβρη στα γραφεία της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής, στη μεγάλη πανεξόρμηση που προετοιμάζει με ενθουσιασμό η Οργάνωση Εμπορίου για τη διακίνηση των Θέσεων της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο με τον «Ριζοσπάστη».

Στη σύσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Καταστημάτων Οικιακού Εξοπλισμού η Αθανασία Ζαρκαδούλα, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής και Γραμματέας της ΤΟ Εμπορίου - Υπηρεσιών, ανέδειξε τι σημαίνει στις αποθήκες των καταστημάτων 13 ώρες δουλειά «όταν με τα 6ωρα στα ΙΚΕΑ είχαμε τρία εργατικά σε μια βδομάδα. Τι θα σημαίνει για την υγεία των εμποροϋπαλλήλων 13 ώρες δουλειά στα καταστήματα, με την ατελείωτη ορθοστασία στην εξυπηρέτηση και το σκύψιμο στα ταμεία. Αλλωστε, τα δικά τους στοιχεία λένε ότι τα περισσότερα εργατικά "ατυχήματα" γίνονται στο τέλος της βάρδιας ή στην αρχή της επόμενης μέρας».





Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι την εποχή της αλματώδους τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης ξεπερασμένο είναι

Στη σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι Κομματικές Οργανώσεις Σούπερ Μάρκετ η Στέλλα Δήμου, μέλος του Τομεακού Γραφείου Εμπορίου - Υπηρεσιών, ανέδειξε ότι «την ίδια στιγμή που τα ποσά των τζίρων των μεγάλων επιχειρήσεων "ζαλίζουν", που ο κλάδος των σούπερ μάρκετ βγήκε "χαμογελώντας" από το καλοκαίρι, όπως γράψανε οι αστικές εφημερίδες, με τζίρο 10,4 δισ. μέχρι τον Αύγουστο, θέλουν να γυρίσουμε οι εργαζόμενοι 2 αιώνες πίσω, με το τέντωμα του εργάσιμου χρόνου μέχρι και 13 ώρες τη μέρα, να κάνουμε το ακατόρθωτο όντας γονείς για 3 μέρες, αφού τις 4 της βδομάδας θα λιώνουμε κυριολεκτικά στη δουλειά».

Ανέδειξε επίσης ποιανού είναι πραγματικά «επιλογή» το 13ωρο μέσα από παραδείγματα από τα σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πώς μπορεί να λύσει το 13ωρο τα χέρια της εργοδοσίας στα σούπερ μάρκετ: «"Κάνω νέες επενδύσεις"; Οπως κάνει τώρα ο "Σκλαβενίτης", έχω την "επιλογή" να αξιοποιήσω όλες τις εργασιακές σχέσεις όπως με συμφέρει. Εχω καταστήματα στο λεγόμενο "ιστορικό κέντρο" της Αθήνας; Εχω την "επιλογή" να τα έχω ανοιχτά τις Κυριακές, όπως κάνουν σε "Bazaar", "Κρητικό" και άλλες αλυσίδες. Εχω "στόχους τζίρου" να πιάσω στο κατάστημα για να είμαι ανταγωνιστικός; Εχω την "επιλογή" να πω στον εργαζόμενο "χτύπα κάρτα και συνέχισε τη δουλειά", όπως κάνουν με τις λεγόμενες "μαύρες ώρες" στα "Lidl". Αρα, να ποιος έχει το μαχαίρι και την πραγματική "επιλογή" στα χέρια του. Εξάλλου, κάποτε τα σούπερ μάρκετ ήταν κλειστά Δευτέρα - Τετάρτη απόγευμα. Σε μια πορεία, όμως, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους οδήγησε να ενσωματώσουν όλων των ειδών τα αντεργατικά μέτρα.

Πλούσια συζήτηση έγινε και στη σύσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Πολυκαταστημάτων, εστιάζοντας στο πώς οι επιχειρηματικοί όμιλοι της μόδας εκμεταλλεύονται την εργασιακή «ευελιξία» ανάλογα με τις ανάγκες κερδοφορίας τους. Αξιοποιώντας για παράδειγμα το «τουριστικό θαύμα», οι εργαζόμενοι μπορεί να δουλεύουν σερί έως και 11 μέρες σερί χωρίς ρεπό και με αδήλωτες υπερωρίες. Στον δε όμιλο «Inditex», που δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή του στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, είναι συνήθης η αλλαγή συμβάσεων τους μήνες Μάη με Οκτώβρη και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με χαλασμένα αναβατόρια και σε πλημμυρισμένες αποθήκες.

Συμπερασματικά, οι συσκέψεις ανέδειξαν ότι ο εργάσιμος χρόνος, η επέκταση και η εντατικοποίησή του βρίσκονται στην καρδιά της έντασης της εκμετάλλευσης, της απλήρωτης δουλειάς, που είναι και η πραγματική πηγή των κερδών για τους επιχειρηματικούς ομίλους. «Γι' αυτό και είναι διαχρονική μάχη τάξης απέναντι σε τάξη, γι' αυτό ο εργάσιμος χρόνος αποτελεί εδώ και αιώνες αντικείμενο σύγκρουσης ανάμεσα στην εργατική τάξη και στη μεγάλη εργοδοσία, στο κεφάλαιο», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Μαζική η συμμετοχή νέων εργαζομένων σε σύσκεψη στη Νέα Ιωνία

Με τη μαζική συμμετοχή νέων εργαζομένων πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Κέντρου Νέας Ιωνίας, όπου μίλησε ο Νίκος Ρεμπάπης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αφού ανέλυσε τις προβλέψεις του εκτρωματικού νομοσχεδίου, τόνισε πως «το βασικό ερώτημα είναι τι κίνημα έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι σήμερα για να αντιπαλέψουν το νομοσχέδιο και όλους τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί έως τώρα». Συνέχισε αναδεικνύοντας ότι «χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο πως για να κερδίσει ο λαός θα πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, και η μάχη στα σωματεία είναι σημαντικό να έχει αυτήν την κατεύθυνση για να αποσπάσουν οι εργαζόμενοι μικρές και μεγάλες νίκες. Γι' αυτόν τον λόγο είναι σημαντική η επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτωβρίου, και εφορμώμενοι από αυτή να βάλουν εμπόδια στην εφαρμογή του νομοσχεδίου, ακόμα κι αν αυτό ψηφιστεί».

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους τοποθετήθηκαν για το απαράδεκτο νομοσχέδιο και, τονίζοντας χαρακτηριστικά πώς αυτό έρχεται να προστεθεί σε όλα τα προηγούμενα, μοιράστηκαν τις σκέψεις και την εμπειρία τους από τους χώρους δουλειάς.

Κλείνοντας ο Ν. Ρεμπάπης κάλεσε όλους να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους το συλλαλητήριο όπου καλούν μαζικοί φορείς και σωματεία της Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, όπως επίσης να δώσουν μαζικό «παρών» στην απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη και στην απεργιακή συγκέντρωση, στις 10.30 στα Προπύλαια.