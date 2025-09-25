ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΣΤΑΖΟΥΝ ΑΙΜΑ

Στυγνό εργοδοτικό έγκλημα σε βαπόρι της ακτοπλοΐας με θύμα 20χρονο ναυτεργάτη

Αμεση η απάντηση των ναυτεργατικών σωματείων: Απεργία χθες, «νεκρώνει» σήμερα η ακτοπλοΐα στον Πειραιά | Και δεύτερο «ατύχημα» με ναυτεργάτη στο Πέραμα

Ενα παλικάρι μόλις 20 ετών, ένας νέος ναυτεργάτης που ξεκίναγε αυτές τις μέρες τη δουλειά και τη ζωή του στη θάλασσα, άφησε χθες την τελευταία του πνοή στο μεροκάματο, σε ένα ακόμα στυγνό εργοδοτικό - εφοπλιστικό έγκλημα.

Η εργατιά του Πειραιά, όλη η εργατική τάξη μετρήθηκε ξανά και βγαίνει «λιγότερη», καθώς από χθες θρηνεί τον συνάδελφό της, που ήταν μέλος του πληρώματος του «Blue Star Chios».

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ το καράβι ήταν εν πλω από τη Ρόδο με προορισμό τον Πειραιά ο ναυτεργάτης, καθαριστής μηχανής, ο οποίος ήταν σε εκπαιδευτικό ταξίδι, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Και ενώ αρχικά δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρό - επιβάτη, όταν επιτέλους έφτασε στο λιμάνι το πλοίο ο ναυτεργάτης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με το άκουσμα της θλιβερής είδησης να γεμίζει με οργή και αγανάκτηση όλους τους ναυτεργάτες και να φουντώνει το ταξικό τους μίσος, ακαριαία ήταν η αντίδραση από τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», που βρέθηκαν στο βαπόρι, ενώ προκήρυξαν άμεσα και απεργία για το πλοίο μέχρι και σήμερα στις 11 το πρωί. Στη συνέχεια μάλιστα κήρυξαν και νέα, 24ωρη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας, απεργία η οποία ξεκίνησε σήμερα τα μεσάνυχτα. Μια απεργία που όπως λένε οι ναυτεργάτες δεν είναι μόνο ο αναγκαίος φόρος τιμής στον αδικοχαμένο νέο εργάτη, αλλά και υπόσχεση πάλης για μέτρα ασφαλείας, για ωράρια και ΣΣΕ, «για να μη θρηνούμε θύματα».

Συγκέντρωση χθες στο αιματοβαμμένο πλοίο

δηλώνουν κατηγορηματικά τα σωματεία, που καταγγέλλουν ότι η εντατικοποίηση και οι συνθήκες εργασίας στα υποστελεχωμένα και παλιά βαπόρια γεννούν διαρκώς «ατυχήματα» σαν αυτό.

Στο μεταξύ, χθες στο λιμάνι του Πειραιά τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο πλοίο όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος.

Εκεί ο Αποστόλης Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, και ο Αγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», διατράνωσαν αποφασιστικά το αίτημα «Οχι άλλο αίμα για τα κέρδη των εφοπλιστών». Και απαίτησαν τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, για να μη θρηνήσουν άλλα θύματα στον βωμό της κερδοφορίας.

«Ενα νέο παιδί, 20 χρονών, που ήθελε να ξεκινήσει τη θάλασσα, χάθηκε. Δεν θα το αφήσουμε έτσι!», ξεκαθάρισαν τα σωματεία. Αλλωστε, τονίζουν, «δεν είναι η πρώτη φορά που χάνεται ζωή, είναι μακρύς ο κατάλογος των συναδέλφων που σκοτώνονται στα πλοία, αφού δεν παίρνονται μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα εκπαίδευσης, δεν τηρούνται μια σειρά μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι θα γυρνάμε σπίτια μας, στις οικογένειές μας».

Παράλληλα κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη σημερινή 24ωρη απεργία στην ακτοπλοΐα, και στην απεργιακή περιφρούρηση στις 5.30 π.μ. μπροστά από το αιματοβαμμένο βαπόρι.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν επίσης ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά, και μέλη του Συλλόγου Σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου.

Αμέσως μετά, σε κλίμα συγκίνησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι συνάδελφοι του νεκρού 20χρονου κατέθεσαν λουλούδια στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος.

Μακραίνει ο κατάλογος του αίματος

«Μακραίνει ο αιματοβαμμένος κατάλογος ναυτεργατών που χάνουν τη ζωή τους λόγω της εργοδοτικής ασυδοσίας, που μπροστά στα κέρδη της δεν διστάζει να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές», αναφέρουν ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» σε κοινή τους ανακοίνωση.

Αλλωστε τα συνεχή θανατηφόρα περιστατικά με θύματα τους ναυτεργάτες - τονίζουν τα σωματεία - επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες καταγγελίες για τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα πλοία, με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους να μη διστάζουν να υπονομεύουν διαρκώς ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

«Εχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση, συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοΐας θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους», υπογραμμίζουν τα δύο ναυτεργατικά σωματεία.

Απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ναυτιλίας ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου και των συνθηκών εργασίας των μελών του πληρώματος, πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και έγγραφη ενημέρωσή τους.

Διεκδικούν: Τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα στον βωμό της κερδοφορίας.

Στο πλευρό τους το Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Την απεργία των ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΝΕΝ και ΠΕΕΜΑΓΕΝ στηρίζει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, απαιτώντας να διερευνηθούν όλα τα αίτια που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του ναυτεργάτη και εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Παράλληλα το Εργατικό Κέντρο προκηρύσσει και το ίδιο 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, καλώντας σε αποφασιστική κλιμάκωση με συμμετοχή στη μεγάλη πανεργατική πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση την Τετάρτη 1η Οκτώβρη, στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Κατά συρροή τα εγκλήματα - Νέος τραυματισμός ναυτεργάτη χθες το απόγευμα

Ο κατάλογος των εργοδοτικών εγκλημάτων δεν έχει τέλος, καθώς χθες άλλος ένας νέος ναυτεργάτης, 29 ετών, τραυματίστηκε από ηλεκτροπληξία την ώρα της δουλειάς, σε υπό επισκευή πλοίο στο Πέραμα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εργασιών απάντλησης υδάτων στο πλοίο «Rigea 7», το οποίο βρίσκεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ο ναυτεργάτης, που βρισκόταν σε αμπάρι, τραυματίστηκε όταν κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική.

Αμεσα μετέβησαν στο σημείο μέλη των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», καθώς και του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, ενώ πραγματοποίησαν και παρέμβαση στο Λιμεναρχείο Περάματος απαιτώντας την άμεση διαλεύκανση των αιτιών του νέου εργατικού «ατυχήματος», και να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τις συγκεκριμένες εργασίες.